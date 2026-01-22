سیاسی

دیمەشق هێڵەکانی ئاو و کارەبای لەسەر دانیشتووانی شاری کۆبانی بڕیوە

کۆبانێ لە ڕۆژانی شەڕی دژ بە داعش
کۆبانێ لە ڕۆژانی شەڕی دژ بە داعش
سووریا

هێزەکانی سووریای دیموکرات ئاشکرای دەکات، گرووپە چەکدارەکانی سەر بە حکوومەتی ڕاگوزەری سووریا بۆ دووەم ڕۆژی لەسەریەک، پابەندی ڕێککەوتنی ئاگربەست نەبوون و بەردەوامن لە هێرشی سەربازی. 

بەگوێرەی دوایین ئامارەکان، تەنیا لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا، 22 جار پێشێلکاریی دژی ناوچە جیاوازەکان تۆمار کراوە.

هێزەکانی سووریای دیموکرات ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم هێرش و پێشێلکارییانە بە شێوەیەکی سەرەکی ناوچەکانی کۆبانی، حەسەکە و دەوروبەری زیندانی ئەقتانیان لە شاری ڕەققە کردووەتە ئامانج، جگە لە گرژییە سەربازییەکان، چەکدارانی سەر بە دیمەشق پەنایان بۆ بڕینی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان بردووە و هێڵەکانی ئاو و کارەبایان لەسەر دانیشتووانی شاری کۆبانی بڕیوە، ئەمەش وەک فشارێکی مرۆیی لە دژی هاووڵاتیانی مەدەنی ئەو ناوچەیە ئەژمار دەکرێت.

ئەم ئاڵۆزییانە لە کاتێکدایە کە پێشتر ڕێککەوتن بۆ ڕاگرتنی شەڕ و پێکدادانەکان کرابوو، بەڵام بەردەوامیی ئەم هێرشانە و بە ئامانجگرتنی ژێرخانی خزمەتگوزاری، مەترسی بۆ سەر سەقامگیریی ناوچەکە دروست کردووە. هێزەکانی سووریای دیموکرات جەخت دەکاتەوە، لایەنی بەرانبەر بێ گوێدانە هیچ پرەنسیپ و ڕێککەوتنێک، بەردەوامە لە تێکدانی ئاسایشی ئەو ناوچانەی کە لەژێر کۆنترۆڵی ئەواندایە.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,