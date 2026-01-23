پەروەردەی چەمچەماڵ: سبەی پشووی فەرمییە

پێش 43 خولەک

پەروەردەی چەمچەماڵ بەهۆی کەشوهەوا لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی حکوومی و ناحکوومی ڕۆژێک پشووی ڕاگەیاند.

قاسم علی معروف, بەڕێوەبەری پەروەردەی چەمچەماڵ ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، دوای ڕاوێژ لەگەڵ قایمقامیەتی قەزای چەمچەماڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ بڕیاری درا، سبەی شەممە، 24ی کانوونی دووەمی 2026، بەهۆی خراپی بارودۆخی کەشوهەوا و لەبەر بەرژەوەندی گشتی بکرێتە پشوو لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی حکوومی و ناحکوومی.

بەڕێوەبەری پەروەردەی چەمچەماڵ ڕاشیگەیاندووە، تاقیکردنەوەی ڕۆژی شەممە دەچێتە ڕۆژی یەک شەممە.