کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی: خۆپیشاندانەکان دوور لە مۆرکی حزبی بەردەوام دەبن

کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی لە دیاسپۆرا دووپاتی کردەوە " خۆپیشاندانی کوردستانی دوور لە مۆرکی حیزبی لە کۆلن بەردەوام دەبێت".

کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی لە راگەیەنراوێکدا کە ئەمڕۆ شەممە، 24ی کانوونی دووەمی 2026، بڵاوکراوەتەوە، رەتیکردەوە، ژێرکەوتەی هیچ هەژموونێکی حیزبی و ئایدۆلۆژیی تایبەت بن بۆ رێکخستنی خۆپیشاندان و چالاکییەکانیان. جەختیش دەکاتەوە، دروشمی سەرەکییان "یەکگرتنمان هێزمانە"یە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "لەکاتێکدا گەلی کوردستان لە رۆژئاوای کوردستان لەژێر هەڕەشەی قڕکردن و جینۆسایددایە، کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی و کوردستانییانی نیشتیمانپەروەر لە دیاسپۆرا، بەردەوام دەبن لە خۆپیشاندانی هێمنانە لە چوارچێوەی یاسا بەرکارەکاندا بۆ پاڵپشتی لە گەلی رۆژئاوا."

کۆنفیدراسیۆنەکە ئاماژەی بەوە کردووە، کە پلانیان هەبووە رێپێوانێکی نیشتیمانی لە شاری کۆڵنی ئەڵمانیا، لە ناوچەی (Neumark)، بە یەک رەنگ و یەک دەنگ لەژێر ئاڵای کوردستاندا رێکبخەن. ئامانج لەم کارە، کۆکردنەوەی هەموو هێزە کوردستانییەکان بووە، دوور لە کاریگەریی تاکلایەنە و حیزبیانە.

وەک لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "بەداخەوە دیارە هەندێک لایەن ویستی سه‌پاندنی هه‌ژموونی حیزبی و ئایدۆلۆژیای تایبەتی خۆیانیان هه‌بووە بەسەر پڕۆژەکەماندا، ئەمەش لای ئێمە قبوڵکراو نییە."

کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی جەختی کردووەتەوە، کە یەکڕیزی و یەکهەڵوێستیی گەلی کوردستان، کلیلی سەرکەوتن و هێزیانە، بۆیە هەر هەوڵێک بۆ تێکدانی ئەم یەکڕیزییە رەتدەکەنەوە.