گوڵستان کڵچ: ئەوەی داعش نەیتوانی بە کوردی بکات گرووپە چەکدارەکانی سووریا کردیان

پێش 14 خولەک

سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی، رایگەیاند، ئەوەی ئێستا لە رۆژئاوای کوردستان روودەدات کۆمەڵکوژی کوردە، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەنقەرە و واشنتن ڕێگەیان بەم کارە داوە و پشیگیری سووریای عەرەبی دەکەن.

شەممە 24ـی کانوونی دوووەمی 2026، گوڵستان کڵچ، سەرۆکی فڕاکسیۆنی دەم پارتی، لە میانەی بەشداریکردنی لە باسی رۆژ، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "ئەو شەڕەی لە رۆژئاوای کوردستان دروست بووە و تەواوی ناوچە کوردنشینەکانی گرتووەتەوە، درێژەی ئەو کۆمەڵکوژیەیە کە لە 6ـی کانوونی دووەم لە هەردوو گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە ڕوویدا، باسی لەوەشکرد، ئێستا عەقڵیەتێکی داعشی و توندڕەو حوکمڕانی سووریا دەکات، هانی نەتەوەکان دەدات دژی کورد شەڕ بکەن، ئەمەش هەنگاوێکە بۆ دروست بوونی مەترسی شەڕی نەتەوەیی و دروست بوونی دیکتاتۆرێکی دیکەی هاوشێوەی بەشار ئەسەد لە سووریا".

گوڵستان کڵچ گوتیشی،"ئەم هەوڵانەی سوپای عەرەبیی سووریا تەواوکاری ئەو کردەوە تیرۆریستیانەی داعشە کە پێشووتر لە دژی کوردەکانی رۆژئاوا نەتوانراوە ئەنجام بدرێت".

ئاماژەی بوەشکرد،"بە پاڵپشتی ئەنقەرە و واشنتن، سووریا دەیەوێت کۆمەڵکوژی کورد بکات و هەوڵی ئەوان بۆ لەناوبردنی کوردە لە رۆژئاوای کوردستان، جەختی لەوەشکردەوە، تورکیا و ئەمریکا ئەندامی ناتۆن، ئەگەر مەبەستیان بێت دەتوانن فشار بخەنە سەر حکوومەتی عەرەبیی سووریا و بە زووترین کات ئەو ئابڵوقەیەی لەسەر ناوچە کوردنشینەکان هەیە هەڵیبگرن، بەڵام بە داخەوە سەرەڕای گەیاندنی دەنگی رۆژئاوا بە تورکیا و ئەوروپا، تاوەکو ئێستا هیچیان وەڵامێکی ئەرێنیان لە بارەی ڕاگرتنی کۆمەڵکوژی کوردەوە نەداوەتەوە".

جەختی لەوەشکردەوە، هەر فیشەکێک لە رۆژئاوا بتەقێندرێت ڕووی لە هەر چوار پارچەی کوردستانە، کاتێک لە رۆژئاوا خوشک و براکانمان کۆمەڵکوژ دەکرێن چۆن دەتوانین لە تورکیا باسی پرۆسەی ئاشتی بکەین، بۆیە گرنگە لە ئێستادا کورد یەک دەنگ بن و دژی ئەم کۆمەڵکوژیەی رۆژئاوا بوەستینەوە، هاوکات دەبێت هەموومان هەوڵی ئەوە بدەین ئەو گەمارۆیەی خراوەتە سەر ناوچە کوردییەکان بە تایبەتی کۆبانی هەڵبگڕیت، چونکە لە کۆبانێ کارەساتی مرۆیی گەورە ڕوودەدات ئەگەر دۆخەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێت".

لە بارەی دیداری عەبدوڵا ئۆجەلان و پەیامەکەی بۆ رۆژئاوای کوردستان و دانانی چەک لەلایەن هەسەدەوە گوڵستان کڵچ، گوتی، پەیامی عەبدوڵا ئۆجەلان ئەوە نییە کە هەسەدە ملکەچی دانانی چەک بێت و خۆی ڕادەستی حکوومەتی عەرەبیی سووریا بکات، بەڵکو جەخت کردنەوەیە لەسەر چارەسەرکردنی پرسی کورد و پێدانی مافەکانی کورد بە شێوەیەکی دیموکراسی، هاوکات گوتیشی، ڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە هەرچوارپارچەی کوردستان زۆر گرنگ و گەورەیە، چونکە سەرکردایەتی کورد لە هەرێمی کوردستان دەتوانن لە ڕێگەی پەیوەندییە دیپلۆماسییەکانیانەوە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکان بدەن، هاوکات هەوڵەکانی ئەم رۆژانەی ڕابردوو، کۆبونەوەکانی هەولێر بە بەشداری سەرۆک بارزانی، ئاسانکاری کردووە بۆ چارەسەری کێشەکان و هیوادارین بەزووترین کات کورد لەو بارودۆخەی لە رۆژئاوا تێیکەتووە دەربازی ببێت".