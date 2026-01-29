سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق: دەستوەردانی دەرەکی رەت دەکەینەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕایگەیاند، بە توندی هەر جۆرە دەستوەردانێکی دەرەکی لە کاروباری سیاسیی وڵاتدا ڕەت دەکەنەوە و پرسە نێوخۆییەکانی عێراق بە بەشێکی دانەبڕاو لە سەروەریی نیشتمانی دادەنێن.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، تەنیا عێراقییەکان خۆیان مافی بڕیاردانیان لەبارەی پاشەڕۆژی سیاسیی وڵاتەکەیان هەیە، ئەوەش لەسەر بنەمای ویستی ئازاد و لە چوارچێوەی دەستوور و سیستەمی دیموکراسیدا .

سەرۆکایەتیی کۆمار جەختی لەوە کردەوە، ڕێزگرتن لە سەروەریی نیشتمانی کۆڵەکەیەکی بنەڕەتییە بۆ بنیاتنانی دەوڵەت و چەسپاندنی سەقامگیریی سیاسی، بەتایبەتی لە پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێدا کە دەبێت پشت بە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی مانگی تشرینی دووەمی ڕابردوو ببەسترێت.

ئاماژە بەوەش دراوە، ئەو هەڵبژاردنە گوزارشتێکی ڕاستەقینە بوو لە بەشداریی فراوانی هاووڵاتییان و هێزە سیاسییە سەرکەوتووەکان، بۆیە پێویستە ئیرادەی گەل لە پڕۆسە سیاسییەکاندا پارێزراو بێت.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا، سەرۆکایەتیی کۆمار دووپاتی کردەوە، عێراق سوورە لەسەر پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی دەرەوەی هاوسەنگ کە لەسەر بنەمای کرانەوە و هاوکاریی ئەرێنی لەگەڵ هەموو وڵاتان دامەزراوە.