عراقچی: ئەوروپا خەریکی ئەنجامدانی هەڵەیەکی ستراتیژیی گەورەیە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیامێکدا، هێرش دەکاتە سەر سیاسەتەکانی یەکێتیی ئەوروپا و رایدەگەیەنێت، لە کاتێکدا وڵاتانی ناوچەکە هەوڵی دوورخستنەوەی جەنگ دەدەن، ئەوروپا بە فەرمانی ئەمریکا خەریکی خۆشکردنی ئاگری جەنگ و ئەنجامدانی هەڵەی ستراتیژییە.

پێنجشەممە، 29ـی کانوونی دووەمی 2026، عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) رەخنەی توندی لە هەڵوێستەکانی وڵاتانی ئەوروپا گرت سەبارەت بە گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەوە تۆمەتباری کردن کە رۆڵێکی نەرێنی دەگێڕن.

عراقچی لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: " ئێستا چەندین وڵات هەوڵ دەدەن رێگری لە هەڵگیرسانی جەنگێکی گشتگیر لە ناوچەکەماندا بکەن، بەڵام هیچ یەکێک لەو وڵاتانە ئەوروپی نین، بەڵکو بە پێچەوانەوە، ئەوروپا سەرقاڵی خۆشکردنی ئاگری ئەو جەنگەیە."

وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوە کردووە, کە ئەوروپا بە فەرمانی ئەمریکا، نەک تەنیا بە دوای کاراکردنەوەی میکانیزمی گەڕانەوەی خێرای سزاکانەوەیە (سناپباک)، بەڵکو خەریکی ئەنجامدانی "هەڵەیەکی ستراتیژیی گەورەی ترە" ئەویش لە رێگەی ناوزەندکردنی هێزە سەربازییە نیشتمانییەکانی ئێران (سوپای پاسداران) وەک "رێکخراوێکی تیرۆریستی".

عراقچی دەڵێت: "ئەوروپا هیچ کاردانەوەیەکی بەرانبەر جینۆسایدی ئیسرائیل لە غەززە نەبووە، کەچی ئێستا بە پەلە بانگەشەی پاراستنی مافی مرۆڤ لە ئێران دەکات."

بە بڕوای ناوبراو، ئەم جووڵە میدیاییانەی ئەوروپا تەنیا بۆ شاردنەوەی ئەو راستییەیە کە ئەو کیشوەرە وەک ئەکتەرێکی نێودەوڵەتی لە داکشانێکی گەورەدایە.

هەروەها عراقچی هۆشداریی داوە لەوەی کە هەڵوێستەکانی ئێستای یەکێتیی ئەوروپا زیان بە بەرژەوەندییەکانی خۆیان دەگەیەنێت، چونکە کیشوەری ئەوروپا بە شێوەیەکی بەرچاو کاریگەریی جەنگێکی گشتگیری لەسەر دەبێت، بە تایبەتی لە رووی بەرزبوونەوەی نرخی وزەوە.

ناوبراو ئەوەشی راگەیاندووە، "خەڵکی ئەوروپا شایستەی حکومڕانییەکی باشترن لەوەی ئێستا حکوومەتەکانیان پێشکەشیان دەکەن."

هەر ئەمڕۆ ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز بڵاوی کردەوە، وەزیرانی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا لە کۆبوونەوەیاندا، گەیشتنە رێککەوتنێک لەسەر بە تیرۆریستناساندنی سوپای پاسدارانی ئێران.

لەم بارەوە کایا کاڵاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوە و ئاسایشی یەکێتیی ئەوروپا ئاشکرای کرد، سەرکوتکاری بێ وەڵام نامێنێتەوە، وەزیرانی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا هەنگاوێکی یەکلاکەرەوەیان بۆ بەتیرۆریست ناساندنی سوپای پاسداران گرتووەتەبەر.