كایا كاڵاس بۆ کوردستان24: ئاسایش و سەقامگیریی سووریا بۆ ئێمە گرنگە

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا، رایگەیاند: ئاسایش و سەقامگیریی سووریا بۆ ئێمە گرنگە و، پێویستە سووریا بخرێتەوە سەر رێچكە راستەكەی خۆی.

پێنجشەممە 29ـی کانوونی دووەمی 2026، كایا كاڵاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەكێتیی ئەوروپا، لە بارەی دۆخی سووریا وەڵامی پەیامنێری کوردستان24ـی دایەوە.

بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەكێتیی ئەوروپا، گوتی: ئێمە پێویستە لەگەڵ هاوبەشەکانمان لە ناوچەکە گفتوگۆ بکەین و لەسەر هێڵ بین، بۆ ئەوەی بتوانین سووریا بخەینەوە سەر رێگە راستەکەی خۆی.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، هەمووانم پێان خۆش بوو لە سووریا حکوومەتێکی گشتگیر هەبێت، لەگەڵ هاوبەشەکانمان لەسەر ئەوەش رێکدەکەوین کە چۆن بتوانین هاوکاری سووریا بکەین ئەگەر کێشەیان هەبێت.

كایا كاڵاس، دەڵێت: پێویستە سەقامگیریی بۆ سووریا بگەڕێندرێتەوە، هەروەها جگە لە سووریا سەقامگیریی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بۆ ئێمە گرنگە.