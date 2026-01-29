سفر ریال، ناونیشانی ئۆفەرە سەیروسەمەرەكەی ئیتیحادە بۆ كەریم بێنزێما
كەریم بێنزێما، هێرشبەری فەرەنسی بایكۆتی یارییەكەی ئەمرۆی ئیتیحادی كرد وەكو ناڕەزاییەك لە دژی ئۆفەرە نوێیەكەی یانەكە بۆ نوێكردنەوەی گرێبەستەكەی لەگەڵ یانە سعوودییەكە.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 29 تشرینی دووەمی 2026، راپۆرتە میدییاییەكان رایانگەیاندووە كەریم بێنزێما لە گفتوگۆیەكانیان بۆ نوێكردنەوەی گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەی ئیتیحاد كشایەوە و وەكو ناڕەزاییەكیش ئامادە نەبوو بەشداریی یارییەكەی ئەمڕۆی ئیتیحاد بەرامبەر فەتح بكات كە تێیدا یارییەكە بە 2 گۆڵ بۆ هەرلایەكیان كۆتایی هات.
پێگەی فۆت مێركاتۆ، ئاشكرای كردووە كەریم بێنزێمای تەمەن 38 ساڵ، گرێبەستەكەی لە هاوینی ئەمساڵ كۆتایی دێت، پێشتر بەڵێن بە بێنزێما درابوو بە هەمان مووچە و پاداشت گرێبەستەكەی نوێ دەكرێتەوە، بەڵام یانە سعوودییەكە لە بەڵێنەكەی پەشێمان بووەتەوە.
فابریزیۆ رۆمانۆ، وردەكاری شۆكهێنەری لەبارەی دانوستانەكانی مایكل ئیمێناڵۆی بەڕێوەبەری هونەری خولی رۆشنی سعوودیە و كەریم بێنزێما ئاشكرا كردووە، دواجار هێرشبەرە فەرەنسییەكە ناڕەزایی دەردەبڕێت و گفتوگۆیەكانی لەبارەی نوێكردنەوەی گرێبەستەكەی جێهێشتووە.
فابریزیۆ رۆمانۆ ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە، یانەی ئیتیحاد لە ئۆفەرە نوێیەكەی هیچ مووچەیەكی بۆ كەریم بێنزێما تەرخان نەكرداوە، واتە مووچەكەی (0 ریالی سعوودیە)، بەمەش بێنزێما دەبێت بەخۆڕایی یاریی بۆ ئیتیحاد بكات، تەنیا مافی وێنە و ریكلام وەكو سەرچاوەی داهات وەردەگرێت.
بەگوێرەی هەمان سەرچاوە، بەڕێوەبەری كارەكانی كەریم بێنزێما رایگەیاندووە ئەو ئۆفەرە جۆرێكە لە "زەلیلكردن" بە هیچ جۆرێك قبوڵكراو نییە.
كەریم بێنزێما، لە هاوینی 2023 یانەی ریال مەدریدی جێهێشت و بەگرێبەستێكی ئازاد روویكردە یانەی ئیتیحادی سعوودیە، هێرشبەرە فەرەنسیەكە لەگەڵ ئیتیحاد لە كۆی 83 یاری، 54 گۆڵ و 17 ئەسیستی تۆمار كرد، دوو نازناوی خول و جامی سعوودیەی لەگەڵ یانەكە بەدەستهێنا.