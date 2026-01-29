نوێترین کەشتی جەنگیی ئەمریکی ' دێلبێرت دی بلاک' گەیشتە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

پێش دوو کاتژمێر

لە چوارچێوەی پەرەسەندنی ئاڵۆزییە ئەمنییەکان و ئەگەری فراوانبوونی بازنەی ململانێکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەمریکا بە ناردنی کەشتییەکی دیکەی جەنگی، بوونی سەربازیی خۆی لە ناوچەکەدا بەهێزتر کرد.هاوکات لەگەڵ ئەم جووڵەیەدا، کۆماری ئیسلامیی ئێران ئامادەکارییەکانی بۆ ئەنجامدانی مانۆڕێکی سەربازی بە بەکارهێنانی "تەقەمەنیی راستەقینە" لە گەرووی هورمز راگەیاند.

پێنجشەممە، 29ـی کانوونی دووەمی 2026، بەرپرسێکی باڵای ئەمریکی کە نەویستووە ناوی ئاشکرا بکرێت، بە ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرزی راگەیاندووە؛ لە ماوەی 48 کاتژمێری رابردوودا، کەشتیی جەنگیی' دێلبێرت دی بلاک' گەیشتووەتە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەمەش ژمارەی کەشتییە جەنگییە ئەمریکییەکان لە ناوچەکەدا بۆ شەش کەشتی بەرزبووەوە، کە شانبەشانی کەشتییەکی فڕۆکەهەڵگر و سێ کەشتیی دیکەی شەڕکەر جێگیر کراون.

بەرپرسەکە ئاماژەی بەوە کردووە، کە ئەم هەنگاوە بەشێکە لە پلانی بەهێزکردنی پێگەی سەربازیی واشنتن لە ناوچەکەدا، بە تایبەت لە سایەی ئەو گۆڕانکارییە ئەمنییە خێرایانەی کە روودەدەن.

لای خۆیەوە پێت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا، سەبارەت بە هەڵوێستی وڵاتەکەی بەرانبەر تاران رایگەیاند: "ئێرانییەکان هەموو بژاردەیەکیان لەبەر دەستە بۆ گەیشتن بە رێککەوتن".

مانۆڕی سەربازیی ئێران لە "شاڕێی وزەی جیهان"

لە بەرانبەر جووڵەکانی ئەمریکادا، تاران چالاکییەکی سەربازیی نوێی لە یەکێک لە هەستیارترین دەروازە ئاوییەکانی جیهان راگەیاند.

کەناڵی "پرێس تی ڤی"ـی ئێرانی بڵاوی کردەوە، کە هێزە دەریاییەکانی سوپای پاسداران، لە رۆژانی یەکەم و دووەمی مانگی شوباتی داهاتوودا، راهێنانێکی سەربازی بە بەکارهێنانی "تەقەمەنی و گولـلەی راستەقینە" لە گەرووی هورمز ئەنجام دەدەن.

گەرووی هورمز بە رێڕەوی سەرەکیی بازرگانیی وزەی جیهان دادەنرێت، کە بەشێکی بەرچاو لە نەوتی هەناردەکراوی جیهانی پێدا تێدەپەڕێت.