گورزێكی گەورەی وێرانكەر بۆ ریال مەدرید

دادگا پشتگیری بارتۆمیۆی كرد كە یەكێكە لە تۆمەتبارانی كەیسی نێگرێرا

پێش 48 خولەک

دادگای ئیسپانیا، داواكاری ریال مەدریدی بۆ راپۆرتی پاوكتاوكردنی دارایی و وردبینی تایبەت بە ئیدارەی بارسێلۆنای ڕەتكردەوە، ئەمەش لە چوارچێوەی فشارەكانی ریال مەدریدە بۆ تۆمەتباركردنی بارسێلۆنا لەبارەی كەیسی نێگرێرا.بەگوێرەی ڕۆژنامەی مۆندۆ دیپۆرتیڤۆی ئیسپانی، ئەلیخاندرا گیل لیمای دادوەری ئیسپانیا بڕیارێکی دەرکرد و ئەو داواکارییانەی ڕەتکردەوە کە پارێزەرانی یانەی ڕیال مەدرید لە ڕۆژانی 26ـی ئەیلول و 22ـی کانوونی دووەمی 2025 پێشکەشیان کردبوو.

داواکارییەکانی ڕیال مەدرید بریتی بوون لە بینین و دەستڕاگەیشتن بە تۆمارە داراییەکان، حیساباتی ساڵانە، وردبینی، ڕاپۆرتی پزیشکی دادوەری پەیوەست بە بەڕێوەبردنی یانەی بارسێلۆنا لە نێوان ساڵانی 2003 تا 2021 لەگەڵ زانیاری ورد لەبارەی ئەو پارانەی کە دراوە بە نێگریرا).

دادگا لەم داواكارییەی ریال مەدرید، پشتگیری جۆزێپ ماریا باتۆمیۆی سەرۆكی پێشووی بارسێلۆنای گرت هەرچەندە یەكێكە لە تۆمەتبارانی دۆسیەی نێگریرا، بەوپێیەی بارتۆمیۆ لە دادگا رێگەی گرت كە راپۆرتەكانی تایبەت بە بارسێلۆنا رادەستی ریال مەدرید بكرێن.

بارتۆمیۆ ئاماژەی بەوەدا کە بەڵگەنامەکان پەیوەندییان بە تایبەتمەندی بازرگانی و دارایی بارسێلۆنا هەیە، بۆیە داواکارییەکەی ڕیال مەدرید نایاساییە و ئامانجی بەدەستهێنانی زانیاریی هەستیاری نێو كارگێری بارسێلۆنا بووە، فلۆرێنتینۆ پێرێز لە بنەڕەتدا دەیەوێت زانیاری ورد بزانێت لەبارەی یانە ركابەرە مێژووییەكەی كە بارسێلۆنایە و مەبەستی لێكۆڵینەوەی تاوانكاری نییە.

ریال مەدرید بە هەموو هێزەوە هاتووەتە نێو دۆسیەی نێگریرا كە تێیدا بارسێلۆنا پێشتر نزیكەی حەوت بۆ هەشت ملیۆن یۆرۆی داوەتە كۆمپانیایەكی پەیوەست بە خۆسێ ماریا ئینریکێز نێگرێرا (جێگری سەرۆکی پێشووی لیژنەی ناوبژیوانانی ئیسپانیا) لە بەرامبەر پێدانی زانیاری لەبارەی خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری ناوبژیوانی کە ئەمەش جێگەی پرسیارە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لە دوایین لێكۆڵینەوەدا دادگا بڕیاری دا ڕێگە بە ڕیال مەدرید نادرێت دەستی بەو بەڵگەنامە بەرفراوانە بگات، بەڵام لێكۆڵینەوە لە دۆسیەكە هەر بەردەوامە.