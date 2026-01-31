بەڵگەفیلمی "رادیۆ کۆبانێ" لە سینەماکانی کوردستان نمایش دەکرێت و داهاتەکەی بە رۆژئاوا دەبەخشرێت

پێش دوو کاتژمێر

یانەی لاوانی سینەمای هونەری و رەنگین فیلم کولێکتیڤ، بەهاوکاری لەگەڵ هەولێر سینەما و سینەما سالم و دهۆک سینەماکس، لە ژێر درووشمی "سینەمای بەرخودان"، بەڵگەفیلمی "رادیۆ کۆبانێ" کە لە دەرهێنانی رێبەر دۆسکییە، وەکو پشتیوانییەک بۆ رۆژئاوای کوردستان، لە سینەماکانی کوردستان نمایش دەکرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 31ی کانوونی دووەمی 2026، رێبەر دۆسکی، دەرهێنەری فیلمەکە، دەربارەی نمایشکردنی فیلمەکە و پێدانی داهاتەکەی بە رۆژئاوا، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: بەڵگەفیلمی "رادیۆ کۆبانێ" لەماوەی سێ ساڵدا وێنە گیراوە، چەندین ئەکتەر رۆڵی تێدا گێڕاوە و لەگەڵ ستافێکی پڕۆفیشناڵ فیلمەکە بەرهەهێنراوە، هەروەها ئەو فیلمە لە سینەماکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی نمایش دەکەین، بڕیاریشماندا داهاتی ئەو فیلمە وەکو یارمەتی بۆ رۆژئاوای کوردستان دابین بکرێت، داوا لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم، بێن بۆ سەیرکردنی فیلمەکە و با بە کڕینی پلیتێک هاوکاری خوشک و براکانمان لە رۆژئاوای کوردستان بکەین.

رابەر دۆسکی گوتیشی: چیڕۆکی فیلمەکە باس لە دیلۆڤان، کچێکی 20 ساڵانی کورد دەکات، کە لەدوای ئازادبوونی کۆبانێ، وێستگەیەکی رادیۆ لەو شارەدا دادەمەزرێنێت، بەرنامەکانی دیلۆڤان، تیایدا چاوپێکەوتن لەگەڵ ئازادبووان و پەنابەران و شاعیران دەکات، هەستی ئاسوودەیی و ئارامی بۆ ناخی برینداری گوێگران دەگەڕێنێتەوە کە پێویستیان بە ئاوەدانکردنەوەی شارەکە و بونیادنانەوەی داهاتوویان هەیە، ئەو فیلمە، چیڕۆکی شاعیرانە و کاریگەری دیلۆڤان پیشان دەدات کە هەرگیز دەستبەرداری هیوا نابێت.

هەروەها بەڵگەفیلمی "رادیۆ کۆبانێ"، بڕیارە ئەمڕۆ شەممە، 31ی کانوونی دووەمی 2026، کاتژمێر 6ی ئێوارە، لە سینەماکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی نمایش بکرێت.