ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق دەنگ لەسەر لیژنە هەمیشەییەکانی دەدات

شێروان دووبەردانی: فراکسیۆنەکانە كوردستانییەکان سەرۆكایەتی سێ تا چوار لیژنەی هەمیشەییان بەر دەکەوێت

پێش 7 کاتژمێر

ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق كۆدەبێتەوە، یەكێك لە بڕگەكانی دەنگدانە لەسەر لیژنە هەمیشەییەكان، فراکسیۆنەکانە كوردستانییەکان لە كۆی 25 لیژنەی هەمیشەیی پەرلەمان، سەرۆكایەتی سێ تا چوار لیژنەیان بەر دەکەوێت.

بە گوێرەی ئەو کارنامەیەی فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق بڵاویکردووەتەوە، بڕیارە ئەمڕۆ دووشەممە 9ی شوباتی 2026، کاتژمێر 11:00، حەوتەمین کۆبوونەوەی وەرزی یەکەمی خولی شەشەمی یاسادانان بەڕێوەبچێت، کە دوو بڕگە لە خۆ دەگرێت:

1- سوێندخواردنی ژمارەیەک پەرلەمانتار.

2- دەنگدان لەسەر پێکهێنانی لیژنە هەمیشەییەکانی پەرلەمان.

بە گوێرەی زانیارییەکان لە بڕگەی دووەمی کۆبوونەوەکەی پەرلەمانی عێراق، کۆی پەرلەمانتاران بەسەر 25 لیژنە دابەش دەكرێن، لەمبارەوە شێروان دووبەردانی پەرلەمانتاری عێراق لە فراكسیۆنی پارتی، بە كوردستان 24ـی راگەیاند "فراکسیۆنە كوردستانییەکان سەرۆكایەتیی سێ تا چوار لیژنەیان بەر دەکەوێت، لەگەڵ وەرگرتنی پۆستی جێگری یەكەم و دووەمی شەش بۆ حەوت لیژنەی دیکە.

دووبەردانی گوتیشی: شیعەكان سەرۆكایەتیی 11 لیژنە و سوننەكانیش سەرۆكایەتیی شەش لیژنە دەكەن، پێكهاتەكانی دیكەش پشكیان لە سەرۆكایەتییكردنی لیژنەكان دەبێت.

هەروا ئاماژەیدا، دوای ئەوەی پەرلەمانتاران بەسەر لیژنەكاندا دابەشکران، بەتەمەنترین ئەندامی هەر لیژنەیەك بەشێوەیەكی كاتی سەرۆكایەتیی لیژنەكەی دەكات.