سیاسی

سەرۆك بارزانی سەرەخۆشی لە عەلی عەونی دەکات

کوردستان

سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمی ئاراستەی عەلی عەونی کرد بەهۆی كۆچی دوایی خاتوو (حەیزەران سلێمان)ـی دایكی.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی 


بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان


بەڕێز کاک عەلی عەونی
بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی خاتوو (حەیزەران سلێمان)ـی دایكی بەڕێزتانمان پێ گەییشت.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و كەسوكار و ئاشنایانتان دەكەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمتان دەزانین.

لە خودای گەورە داواكارین ڕۆحی دایكی خوالێخۆشبووتان بە بەهەشتی بەرین شاد ببێت و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.

 

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,