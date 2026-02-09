سەرۆك بارزانی سەرەخۆشی لە عەلی عەونی دەکات
سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمی ئاراستەی عەلی عەونی کرد بەهۆی كۆچی دوایی خاتوو (حەیزەران سلێمان)ـی دایكی.
دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی
بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان
بەڕێز کاک عەلی عەونی
بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی خاتوو (حەیزەران سلێمان)ـی دایكی بەڕێزتانمان پێ گەییشت.
پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و كەسوكار و ئاشنایانتان دەكەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمتان دەزانین.
لە خودای گەورە داواكارین ڕۆحی دایكی خوالێخۆشبووتان بە بەهەشتی بەرین شاد ببێت و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.