سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی: چەند کۆبوونەوەیەک بۆ یەکلاکردنەوەی سەرککۆمار و سەرۆکوەزیران دەکرێن

"بێ رێککەوتنی سیاسی، پەرلەمان ناتوانێت سەرۆککۆمار هەڵبژێرێت"

پێش 41 خولەک

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دەڵێت، چەند کۆبوونەوەیەک بۆ یەکلایکردنەوەی هەردوو پۆستی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆماری عێراق بەڕێوەدەچن. دووپاتیشی کردەوە، بێ رێککەوتنی سیاسی، پەرلەمانیش کۆببێتەوە، ناتوانرێت سەرۆککۆمار هەڵبژێردرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 09ـی شوباتی 2026، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا، لە وەڵامی پرسیاری "راستە رۆژی پێنجشەممە، 12ـی شوبات، پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆدەبێتەوە؟" روونیکردەوە، لە دەرەوەی پەرلەمان بڕیار لەسەر کات و شێوازی دانیشتنی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران دەدرێت.

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی رەتیکردەوە، کێشەی ئێستای پرۆسەی سیاسیی عێراق، تەنیا پۆستی سەرۆککۆمار و ناکۆکییەکانی نێوان پارتی و یەکێتی بێت و گوتی، لایەنە شیعییەکانیش ناکۆکییەکان لەبارەی پۆستی سەرۆکوەزیران هەیە.

شاخەوان عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوەش دا، بۆ گەیشتن بە رێککەوتن لەسەر هەردوو پۆستەکە، لە ماوەی رابردوودا، کۆبوونەوەی هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت هەبووە، کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتیش هەبووە؛ کۆبوونەوەیەکی دیکەی پارتی و یەکێتیش بەڕێوەدەچێت، هەروەها کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتی و لایەنە عێراقییەکانیش دەبێت.

بە گوتەی سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی، لایەنە سیاسییەکان دەیانەوێت پێش بەڕێوەچوونی دانیشتنی پەرلەمان لەسەر هەردوو پۆستەکە بگەنە رێککەوتن، چونکە ئەگەر دانیشتنی پەرلەمانیش بەڕێوچوو، بەبێ رێککەوتن ناتوانرێت سەرۆککۆمار هەڵبژێردرێت.

هاوکات شێروان دووبەردانی، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لە لێدوانێکدا، بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق زانیویەتی، ئەگەری هەیە، تا رۆژی چوارشەممە، 11ـی شوبات، لایەنە سیاسییەکان لەسەر هەردوو پۆستەکە بگەنە رێککەون، بۆیە لەوانەیە رۆژی پێنجشەممە، 12ـی شوبات، بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دیاری بکرێت.

دووبەردانی جەختی لەوە کردەوە، کێشەکان تەنیا لەنێو ماڵی کورددا نین، بەڵکوو لەنێو چوارچێوەی هەماهەنگی لایەنە شیعەکانیشدا کێشەی جددی لەسەر کاندیدکردنی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران هەیە.

بە بڕوای ئەو، ئەم ناکۆکیانەی شیعە کاریگەری راستەوخۆی لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دەبێت، چونکە بەپێی دەستوور، دوای هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار، تەنها 15 رۆژ مۆڵەت هەیە بۆ ڕاسپاردنی گەورەترین فراکسیۆن بۆ پێکهێنانی حکومەت.