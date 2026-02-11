بەرپرسی ئۆفیسی کەرکووک: پارەی ماددەی 140 بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن لە باشووری عێراق خەرج کراوە

پێش دوو کاتژمێر

زیاتر لە 20 ساڵە ئەم خەڵکە بە ئامانجی وەرگرتنی شایستەی راگواستن و ئاوارەبوونیان، سەردانی ئۆفیسی کەرکووکی ماددەی 140 دەکەن و هەموو جارێکیش بە بێئومێدی دەگەڕێنەوە، بەشێکی خەڵک لە چاوەڕوانیدا گیانیان سپاردووە و بەشێکیش هاوشێوەی ئەم ئافرەتە لە ڕێگەی هاتن و هێنانی بەڵگەنامەکان بریندار و کەمەندام بوونە.

هاووڵاتیەک بە کوردستان24ـی راگەیاند، "لە 2006 جارێکیان چووم لە قادر کەرەم سوورە قەید بێنم، کەوتم و دەست و قاچم شکا."

بێئومێدی و بێزاری لە روخساری هەموواندا دەبینرێت، زۆربەیان بە گەنجی مامەڵەکانیان هێناوە و ئێستاش پیر بوونە.

هاووڵاتیەکی دیکەی بەتەمەن دەڵێت، 50 جار هاتووم و رۆیشتووم، کارەکە ناکەن."

سەباح مەحموود، هاووڵاتی گوتی: "زۆر ئەستەمە، جێی ئومێد نییە، چونکە ئەو لە 2007 و 2008ـەوە ئێمە مامەڵەمان پێشکەش کردووە، تا ئێستاش هەر ساڵێ 100 ناو 200 ناو دەرەچێت و تەواو."

هاووڵاتییەکی دیکە دەڵیت، "ئەوەی بچێتە ژوورەوە دوو وشە عەرەبی قسە بکات، یان دوو وشە تورکمانی قسە بکات مامەڵەکەی زوو دەدەنەوە، ئێ من چی بکەم خۆا وا دروستی کردووم، بەس کوردی دەزانم، ئەی بەس بە کوردی دەزانم قسە بکەم، واتە چی؟ چ بکەم؟"

کاکەڕەش سدیق، بەرپرسی ئۆفیسی کەرکووکی ماددەی 140 دەڵێت، "بەغدا دەیەوێ کێشە بۆ ئۆفیسی کەرکووک دروست بکات، لەبەر ئەوەی ئۆفیسی کەرکووک ئێستا بێ خاوەنە، هادی عامریش بەپێی خۆی و بە ئارەزووی خۆی کار دەکات، کاتی خۆی لە کاتی هەڵبژاردندا بەڵێنی بە خەڵکی باشوور و ناوەڕاست دابوو کە کاریان بۆ بکات، پارە هاتووە، 30 ملیار دیناری عێراقی هاتووە بۆ بودجە، هەمووی دابەش کرد بەسەر ناوەڕاست و باشووردا، ئاماژەی بەوەشکرد، ئێمە لە 2010ـەوە قۆناغی 32 و 33ـمان ناردووە بۆ ئەوێ، لەوێ فڕێیان داوەتە ژێر مێز و کورسی و ئەوانە و ئیشیان لەسەر نەکردووە، ئێستا چاودێری دارایی گەڕاوەتەوە سەر ئەو دۆسیانە، گوتوویەتی ئەم مامەڵانە کۆنن و دەبێ تازە بکرێنەوە."

40 هەزار هاووڵاتیی کورد تا ئێستا بە بڕی 10 ملیۆن دینار قەرەبووی ماددەی 140یان وەرگرتووە و 9 هەزاریش ماون. عەرەبی هاوردەش 18 هەزاریان بڕی 20 ملیۆن دیناریان پێدراوە و نزیکەی 5 هەزاریان ماون.

ماددەی 140لە بنەڕەتەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە دەستووردا جێگیر کراوە، بەڵام کاربەدەستانی بەغدا بە ئەنقەست ئەم ماددە دەستوورییەیان گۆڕیوە بۆ سەرچاوەی دروستکردنی کێشە بۆ خەڵکی ئەم ناوچانە.