مەسعود پزیشکیان: ئەمریکا و ئەوروپا هەوڵیاندا شۆڕشی ئێمە شکست پێبهێنن

مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران لە گوتارێکدا بەبۆنەی 47ەمین ساڵیادی سەرکەوتنی شۆڕشی ئێران رایگەیاند، راپەڕینی گەل بۆ ئەوە بوو دادپەروەری زاڵ بێت، جەختیکردەوە کە رۆژئاوا و ئەمریکا شکستیان هێنا لە تێکشکاندنی ئیرادەی گەلی ئێران.

مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران لە گوتارێکدا بەبۆنەی ساڵیادی 47ی سەرکەوتنی شۆڕشی ئێران، ئاماژەی بە ئامانجەکانی ئەو شۆڕشە کرد و رایگەیاند: "راپەڕین بۆ ئەوە بوو دادپەروەری زاڵ بێت."

پزیشکیان گوتی: "ئەمساڵ ساڵیادی سەرکەوتنی شۆڕشەکەمانە، بۆ ئەوەی بڵێین ئێرانییەکان و موسوڵمانەکان دەتوانن خۆیان بە توانا و ئیرادەی خۆیان وڵاتی خۆیان بەڕێوە ببەن."

سەرۆککۆماری ئێران ئاماژەی بە هەوڵەکانی وڵاتانی رۆژئاوا کرد و گوتی: "ئەمریکا و وڵاتانی رۆژئاوا ویستیان شۆڕشەکەمان شکست پێبهێنن، بەڵام نەیانتوانی."

لە درێژەی گوتارەکەیدا، پزیشکیان باسی جەنگی عێراق و ئێرانی کرد و گوتی: "رۆژئاوا جەنگی عێراقیان بە گژداکردین و پاڵپشتییان لە سەددام کرد، بەڵام هەر نەیانتوانی ئێران لەتوپەت و دابەش بکەن."

سەبارەت بە پیلانەکانی سەرەتای شۆڕش، پزیشکیان روونیکردەوە: "لە سەرەتاوە باسی گەلەکان و عەشیرەتەکان و کودەتا کراوە بۆ ئەوەی بەڵایەک بەسەر ئێران بهێنن و نەهێڵن ئەو شۆڕشەی تازە پێی گرتبوو سەرکەوتوو بێت."

سەرۆککۆماری ئێران ستایشی رۆڵی گەنجانی کرد و گوتی: "رێگەیان لە هەموو ئەو هەوڵانە دا و بە خوێنی خۆیان بەرگرییان لە خاک و یەکگرتوویی ئێران کرد."

 

