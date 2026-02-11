مەسعود پزیشکیان: ئەمریکا و ئەوروپا هەوڵیاندا شۆڕشی ئێمە شکست پێبهێنن

پێش 51 خولەک

مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران لە گوتارێکدا بەبۆنەی 47ەمین ساڵیادی سەرکەوتنی شۆڕشی ئێران رایگەیاند، راپەڕینی گەل بۆ ئەوە بوو دادپەروەری زاڵ بێت، جەختیکردەوە کە رۆژئاوا و ئەمریکا شکستیان هێنا لە تێکشکاندنی ئیرادەی گەلی ئێران.

مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران لە گوتارێکدا بەبۆنەی ساڵیادی 47ی سەرکەوتنی شۆڕشی ئێران، ئاماژەی بە ئامانجەکانی ئەو شۆڕشە کرد و رایگەیاند: "راپەڕین بۆ ئەوە بوو دادپەروەری زاڵ بێت."

پزیشکیان گوتی: "ئەمساڵ ساڵیادی سەرکەوتنی شۆڕشەکەمانە، بۆ ئەوەی بڵێین ئێرانییەکان و موسوڵمانەکان دەتوانن خۆیان بە توانا و ئیرادەی خۆیان وڵاتی خۆیان بەڕێوە ببەن."

سەرۆککۆماری ئێران ئاماژەی بە هەوڵەکانی وڵاتانی رۆژئاوا کرد و گوتی: "ئەمریکا و وڵاتانی رۆژئاوا ویستیان شۆڕشەکەمان شکست پێبهێنن، بەڵام نەیانتوانی."

لە درێژەی گوتارەکەیدا، پزیشکیان باسی جەنگی عێراق و ئێرانی کرد و گوتی: "رۆژئاوا جەنگی عێراقیان بە گژداکردین و پاڵپشتییان لە سەددام کرد، بەڵام هەر نەیانتوانی ئێران لەتوپەت و دابەش بکەن."

سەبارەت بە پیلانەکانی سەرەتای شۆڕش، پزیشکیان روونیکردەوە: "لە سەرەتاوە باسی گەلەکان و عەشیرەتەکان و کودەتا کراوە بۆ ئەوەی بەڵایەک بەسەر ئێران بهێنن و نەهێڵن ئەو شۆڕشەی تازە پێی گرتبوو سەرکەوتوو بێت."

سەرۆککۆماری ئێران ستایشی رۆڵی گەنجانی کرد و گوتی: "رێگەیان لە هەموو ئەو هەوڵانە دا و بە خوێنی خۆیان بەرگرییان لە خاک و یەکگرتوویی ئێران کرد."

نوێ دەکرێتەوە...