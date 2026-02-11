ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق پرسی زیندانیانی داعش تاوتوێ دەکات

پێش کاتژمێرێک

بڕیارە کاتژمێر 11ـی پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوەیەکی تایبەت سەبارەت بە دۆسیەی گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق و دۆخی ئەمنیی گرتوخانەکان ئەنجام بدات.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمان، کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی وەزیری داد، بریکاری وەزارەتی ناوخۆ بۆ کاروباری هەواڵگری و جێگری فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان بەڕێوەدەچێت. ئامانجی سەرەکی کۆبوونەوەکە تاوتوێکردنی دۆخی ئەو چەکدارانەیە کە لە سووریاوە گواستراونەتەوە، لەگەڵ داڕشتنی پلانی تۆکمە بۆ پاراستنی ئەو زیندانانەی چەکدارەکانیان تێدا راگیراوە.

شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق ئاشکرای کردووە، پڕۆسەی گواستنەوەی چەکداران بەردەوامە و تا ئێستا زیاتر لە چوار هەزار و 580 زیندانی داعش لە خاکی سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ ناوخۆی عێراق.

لەلایەکی دیکەوە و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی، وەزارەتی دەرەوەی عێراق رایگەیاند؛ لە کۆبوونەوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش لە ڕیاز، شاندی عێراق پێشنیازی کردووە کۆبوونەوەی داهاتووی هاوپەیمانان لە شاری بەغدا بەڕێوەبچێت، ئەمەش پێشوازی وڵاتانی ئەندامی لێکەوتووەتەوە.

هەر لەو چوارچێوەیەدا، عێراق داوای لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کردووە هەوڵەکانیان چڕبکەنەوە بۆ ئاشکراکردنی چارەنووسی رفێندراوانی ئێزدی.

وەزارەتی دەرەوە جەختیشی کردووەتەوە، گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوپەیمانان ئەنجام دراوە و تەنیا وەک "بڕیارێکی کاتی" مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.