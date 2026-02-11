بڕایان مەست: گومانمان لە داهاتووی سووریا هەیە

پێش 32 خولەک

بڕایان مەست، سەرۆکی لێژنەی پەیوەندییەکانی دەرەوە لە کۆنگرێسی ئەمریکا، جەخت لەسەر پێگەی مەزڵووم عەبدی وەک هاوپەیمانێکی ستراتیژی و جێی متمانەی واشنتن دەکاتەوە و گومانی قووڵی خۆشی دەربارەی سەقامگیریی داهاتووی سووریا لەژێر دەسەڵاتی ئەحمەد شەرعدا نیشان دەدات.

بڕایان مەست لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا کە کوردستان24 ئامادەی بوو، گوتی: لە قسەکردن لەگەڵ جەنەراڵ مەزڵووم عەبدی بەردەوام دەبم، ئەو بیستراوترین دەنگی رێکەوتنانە و هاوپەیمانێکی متمانەپێکراو بووە، بەردەوامیش لە پەیوەندیدا دەبین."

ئەو کۆنگرێسمانە ئاماژەی بەوەشدا، پێم وایە گومانێکی زۆر لەسەر سەقامگیری سووریا هەیە بۆ داهاتوو، ئەمەش بە لەبەرچاوگرتنی کردەوەکانی ئەحمەد شەرع و پرسی تێکەڵکردن و لەخۆگرتنی پێکهاتەکانە."

دەشڵیت: دەرفەتیان هەیە دۆخەکە باشتر بکەن. قسەم لەگەڵ ئەحمەد شەرع کردووە و بینیومە، کە لێم پرسیوە؛ گوتی، ئێمە دوژمن نین؟ ئەویش ئەوەی دەربڕیوە کە داهاتوویەکی باشتری بۆ هاووڵاتییان دەوێت."