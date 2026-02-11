نووری مالیکی: سەقامگیری ژینگەی وەبەرهێنان دەبوژێنێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە لیدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، پێویستە چەک لەدەستی دەوڵەتدا بێت.

نووری مالیكی، سەرۆكی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران، نەخشەڕێگەی بەدیهێنانی سەقامگیری لە عێراق دەخاتە روو و رایدەگەیەنێت، بەبێ کۆنترۆڵکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا، وڵات جێگیر نابێت.

مالیكی لە وەڵامی پرسیاری دەزگاکانی راگەیاندندا ئاماژەی بەوەشکرد، عێراق قۆناغێکی سەختی لە جەنگ و توندوتیژی بڕیوە و ئێستا کاتی ئەوە هاتووە هاووڵاتیان بە کەرامەت و ئارامییەوە بژین، هەروەها چەند مەرجێکی سەرەکی بۆ چەسپاندنی دەوڵەت دیاری کرد، کە گرنگترینیان بریتییە لە، یەکڕیزی نێوان لایەنەکان، سەروەری یاسا، و چەکیش لەدەستی دەوڵەتدا بێت.

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، جەختی لەسەر پێویستی هەبوونی "سوپایەکی نیشتمانیی یەکگرتوو" کردەوە کە هەموو پێکهاتەکانی گەلی تێدا بێت و تەنیا لەژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکاندا بێت، بەوەش دەتوانرێت پارێزگاری لە قەوارەی دەوڵەت بکرێت.

لە بەشێکی تری قسەکانیدا، نووری مالیكی پەیوەندی نێوان سەقامگیری و ئابووری روون کردەوە و گوتی: "کە سەقامگیری هەبوو، ژینگەی وەبەرهێنان دەبوژێتەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی رەخساندنی هەلی کار بۆ گەنجان و خێراکردنی کارەکانی ئاوەدانکردنەوە لە سەرانسەری عێراقدا."