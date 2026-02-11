کۆنگرێسمانێک بۆ کوردستان 24: ئەمریکا پشتی لە کورد نەکردووە

پێش 19 خولەک

مایکل تۆماس مەککۆڵ، سیاسەتمەدار و ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24ـی رایگەیاند؛ کۆنگرێسی ئەمریکا پشتی لە کورد نەکردووە.

مەککۆڵ جەختی کردەوە، رێگریکردن لە گەڕانەوەی داعش لە ئەولەویەتەکاندایە، هەربۆیە پێویستە هەلومەرج و مەرجە دیاریکراوەکان وەک خۆیان جێبەجێ بکرێن.

ئەو ئەندامەی کۆنگرێس هۆشداریشی دا، ئەگەر مەرجەکان جێبەجێ نەکرێن، ناوچەکە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی "سزاکانی سیزار".

ئاماژەی بەوەش کرد، رێککەوتنێک هەیە و خوازیارن جێگەی خۆی بگرێت، بەتایبەت لە پرسی لەخۆگرتنی هێزە کوردییەکان و پێکهاتەکانی دیکەدا.

مەککۆڵ هۆشداری کۆتایی دا کە شکستهێنان لەم پرۆسەیەدا، دەبێتە هۆی شکستهێنانی تەواوی وڵاتەکە.