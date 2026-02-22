کەشناسی: پلەکانی گەرما دادەبەزن و لە ناوچە شاخاوییەکان نمەباران دەبارێت

پێش 6 خولەک

بەرێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، رەوشی کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتووی خستەڕوو.

بەگوێرەی پێشبینییەکان، ئەمڕۆ یەکشەممە 22-2-2026، ئاسمان پەڵەهەور و نیمچەهەور دەبێت. لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵات، هەندێک کات دەبێتە هەوری تەواو و کەمێک نمەبارانی لەگەڵدایە. خێرایی با لەسەرخۆ بۆ مامناوەند و لەنێوان 10 بۆ 20 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا دەبێت؛ ئاراستەی با بەرەو باشووری رۆژهەڵاتە و مەودای بینین 9 بۆ 10 کیلۆمەتر دەبێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ کەمێک بەرز دەبنەوە.

سەبارەت بە سبەی دووشەممە 23-2-2026، ئاسمان لەنێوان پەڵەهەور و نیمچەهەور دەبێت. لە ناوچە شاخاوییەکان و شاخاوییە سنوورییەکانی باکووری ڕۆژهەڵات هەندێک کات هەوری تەواو دەبێت و نمەباران دەبارێت. خێرایی با لەسەرخۆ بۆ مامناوەند و لەنێوان 10 بۆ 20 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا دەبێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ 1 بۆ 2 پلە نزم دەبنەوە و مەودای بینین بۆ 8 تا 9 کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی بەم شێوەیەیە:

- هەولێر: 22 پلەی سیلیزی

- پیرمام: 18 پلەی سیلیزی

- سۆران: 18 پلەی سیلیزی

- حاجی ئۆمەران: 13 پلەی سیلیزی

- سلێمانی: 21 پلەی سیلیزی

- چەمچەماڵ: 22 پلەی سیلیزی

- هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی

- دهۆک: 22 پلەی سیلیزی

- زاخۆ: 23 پلەی سیلیزی

- ئاکرێ: 21 پلەی سیلیزی