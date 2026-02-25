هێمن میرانی: ئەو ئۆتۆمبێلانەی بێ سەرەتان بە هیچ شێوەیەک نابنە خاوەن تابڵۆ

پێش 5 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ ئاماژە بەوە دەکات، کامێرای خاڵ بۆ خاڵ هۆکاری سەرەکی کەمبوونەوەی رووداوەکان بوو، لە زۆربەی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە، هەموو ئەو ئۆتومبێلانەی تابڵۆکانیان میرین یان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و لە شارەکانی عێراقن لەکاتی سەرپێچی کردن سزاکانیان تۆمار دەکرێت.

ئەمرۆ چوارشەممە، 25ـی شوباتی 2026، هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ، لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات رایگەیاند: پێشنیازمان بۆ ئەنجوومەنی وەزیران کرد بۆ ئەوەی داشکاندنی پێبژاردنی لە ٪20 بۆ سزاکانی هاتوچۆ بەردەوام بێت و ئەمڕۆکەش لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران دەنگی لەسەر درا و جێبەجێکرا.

هەروەها گوتی: رێژەی ئەو کەسانەی سەرپێچی دەکەن زۆر کەمبووتەوە، بەراوردی رووداوەکانی هاتوو لە ساڵی 2025 و پێشتر بکەین دەردەکەوێت لە ٪50 کەمیکردووە، هەروەها مردن و برینداربوونی سەخت لە ٪64 کەمیکردووە.

باسی لەوەش کرد، کامێرای خاڵ بۆ خاڵ هۆکاری سەرەکی کەمبوونەوەی رووداوەکان بوو، لە زۆربەی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە، هەموو ئەو ئۆتومبێلانەی تابڵۆکانیان میرین یان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و لە شارەکانی عێراقن لەکاتی سەرپێچی کردن سزاکانیان تۆمار دەکرێت.

ئەو ئۆتۆمبێلانەی بێ سەرەتان بە هیچ شێوەیەک نابنە خاوەن تابڵۆ.