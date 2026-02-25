راگەیەنراوی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لە بارەی رووداوەکەی ناحیەی رزگاری

پێش دوو کاتژمێر

پۆلیسی پارێزگای هەولێر کوژرانی دوو کەس و دەستگیرکردنی دوو تۆمەتبار لە ناحیەی رزگاری رادەگەیەنێت، کە لە کاتی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکاندا دانیان بە تاوانەکەیاندا ناوە.

چوارشەممە، 25ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، کاتژمێر 8:00ـی ئەمشەو لە سنووری ناحیەی رزگاری، بەهۆی بوونی کێشەیەکی کۆمەڵایەتییەوە، کەسێک تەقەی لە چەند کەسێکی دیکە کردووە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە ئەنجامی تەقەکردنەکەدا دوو هاووڵاتی بە ناوەکانی (زوهێر موستەفا بوزو) و (محەممەد یوسف مەلا فەرخ) گیانیان لەدەست داوە.

پۆلیسی هەولێر ئاماژەی بەوە دا، کە تیمەکانیان بە خێرایی و دەستبەجێ گەیشتوونەتە شوێنی مەبەست و توانیویانە کۆنترۆڵی دۆخەکە بکەن، هاوکات هەردوو تۆمەتباری سەرەکیی رووداوەکەیان بە ناوەکانی (ی. م. ع) و (ع. ی. م) دەستگیر کردووە.

پۆلیسی هەولێر جەختی کردووەتەوە، کە تۆمەتبارە دەستگیرکراوەکان لە کاتی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکاندا، دانیان بە ئەنجامدانی تاوانەکەدا ناوە و، ئێستا پەڕاوی لێکۆڵینەوەیان بۆ کراوەتەوە و رێکارە یاساییەکان بەردەوامن.