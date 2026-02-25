جەی دی ڤانس بۆ کوردستان24: سەرۆک ترەمپ کوردی خۆشدەوێت

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی ئەمریکا، ستایشی گەلی کورد و پەیوەندییەکانی نێوان ئیدارەی ترەمپ و کورد دەکات و ڕایدەگەیەنێت، دۆناڵد ترەمپ کوردی خۆشدەوێت و پەیوەندییەکی دۆستانەی بەهێزمان لەگەڵیان هەیە.

پێنجشەممە 26ی شوباتی 2026 لە وەڵامی پرسیارێکی ڕەحیم ڕەشیدی (مستەر کورد)، بەڕێوەبەری نووسینگەی کوردستان24 لە واشنتن، سەبارەت بە داهاتووی پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان هەولێر و واشنتن، جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند: "دۆناڵد ترەمپ کوردی خۆشدەوێت و هەموو ئیدارەی ترەمپ دۆستایەتی و پەیوەندییەکی زۆر باشیان لەگەڵ کورد لە هەموو جیهان هەیە."

جەی دی ڤانس سەرنجی خستە سەر دیدگای ئیدارەی داهاتووی ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گوتی: "ئامانجمان ئەوەیە کە کورد، عەرەب، جوو و مەسیحییەکان بتوانن لە ئاشتی و تەبایی و خۆشگوزەرانیدا پێکەوە بژین." جەختیشی کردەوە کە ئەمە تەوەری سەرەکی سیاسەتی دەرەوەیان دەبێت لە سووریا و تەواوی ناوچەکەدا.

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، ڤانس بۆ ڕۆژنامەنووسان باسی لە هەڕەشەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران کرد و گوتی: "ئێران نابێت ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی؛ ئەگەر ئەوان هەوڵ بدەن چەکی ئەتۆمی دروست بکەنەوە، ئەوا کێشەی گەورەمان بۆ دروست دەکەن."

جێگری سەرۆکی ئەمریکا ئاشکراشی کرد کە زانیارییان لەسەر هەوڵەکانی تاران هەیە و گوتی: "لە ڕاستیدا، ئێمە بەڵگەمان بینیوە کە ئەوان ڕێک هەوڵی ئەنجامدانی ئەو کارەیان داوە."