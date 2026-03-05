ئاسایشی هەولێر میدیاکان و هاووڵاتیان ئاگادار دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا داوا لە سەرجەم کەناڵەکانی راگەیاندن و هاووڵاتیان دەکات، لە پێناو پاراستنی ئاسایشی گشتی و رێکخستنی کارەکانی تیمە ئەمنییەکان، لە کاتی رووداوەکاندا پابەندی رێنماییەکان بن و لە وێنەگرتن و بڵاوکردنەوەی زانیاریی نافەرمی خۆیان بپارێزن.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 5ی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر ئاگادارییەکی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەوە کردووەتەوە، بۆ ئەوەی تیمە تایبەتمەندەکان بتوانن بە شێوەیەکی رێکوپێک کارەکانیان لە شوێنی رووداوەکان ئەنجام بدەن، پێویستە کەناڵەکانی راگەیاندن بە بەرپرسیارێتییەوە مامەڵە بکەن. ئاسایش داوا دەکات میدیاکان لە رووماڵکردنی شوێنی رووداوەکان خۆیان بپارێزن هەتا ئەو کاتەی بە شێوەیەکی فەرمی رێگەپێدان و رەزامەندی بۆ بڵاوکردنەوەی زانیارییەکان دەدرێت.

لە بەشێکی دیکەی ئاگادارییەکەدا، ئاسایشی هەولێر داوا لە هاووڵاتیان دەکات لە پێناو پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی، گرتەڤیدیۆ یان وێنەی شوێنی رووداوەکان تۆمار نەکەن و بڵاویان نەکەنەوە. هەروەها ئاسایشی هەولێر سوپاسی هاوکاریی بەردەوامی هاووڵاتیانی کردووە لە پێدانی زانیاری بە هێزە ئەمنییەکان.

ئەم جۆرە رێنماییانە لەلایەن دەزگا ئەمنییەکانەوە بە مەبەستی پاراستنی سەلامەتیی گیانی هاووڵاتیان و رێگریکردن لە شێواندنی شوێنی رووداوەکان دەردەکرێن. زۆرجار بڵاوکردنەوەی وێنە و ڤیدیۆی نافەرمی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان دەبێتە هۆی دروستکردنی دڵەڕاوکێ و رەنگە کار بکاتە سەر رێڕەوی لێکۆڵینەوە ئەمنییەکان.