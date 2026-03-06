وەزارەتی دەرەوەی چین: مافی ئێرانە بەگریی بکات

پێش 26 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی چین ئەمڕۆ جەختی لە پشتیوانیی خۆی بۆ ئێران کردەوە لە بەرگریکردن لە خۆی و مافی وڵاتەکە لە پاراستنی سەروەرییەکەیدا.

ئەمڕۆ هەینی 6ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی چین رایگەیاند: پشتیوانی لە ئێران دەکەین لە بەرگریکردن لە خۆی و مافی وڵاتەکە لە پاراستنی سەروەری و یەکپارچەیی خاکەکەیدا.

هەروەها ئاماژەی بەوە کراوە، ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە، هاوکات داوای پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد.

وەزارەتی دەرەوەی چین داوای لە لایەنەکان کرد ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان رابگرن، گرژییەکان کەم بکەنەوە و رێگری بکەن لە گەیاندنی زیان بە ئابووری جیهانی، هاوکات نیگەرانیی قووڵی خۆشی بەرانبەر بە فراوانبوونی مەودای ململانێکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەربڕی.