مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی شەهید وڵات تاهیر دەکات
ئەمڕۆ یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی هاوخەمی بۆ شەهیدبوونی کارمەندێکی ئاسایشی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی کردەوە هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان ناڕەوا و تیرۆریستیانەن.
دەقی پەیامی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛
پرسە و سەرەخۆشیی قووڵی خۆم ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکار و هاوڕێ و هاوکارانی شەهید وڵات تاهیر کارمەندی ئاسایشی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر دەکەم و هاوبەشی خەمیانم، کە بە داخەوە ، لە ئەنجامی هێرش و پەلاماری ناڕەوا و ستەمکارانە و تیرۆریستیانەی سەر هەرێمی کوردستان شەهید بوو.
خودای مەزن گیانی شەهید وڵات بە بەهەشت شاد بکات و سەبر و ئارامیش بە هەموومان ببەخشێت. هیوای زوو چاکبوونەوەش بۆ برینداران دەخوازم .
خودای مەزن کوردستان بپارێزێت .
مەسرور بارزانی
سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان