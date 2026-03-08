مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی شەهید وڵات تاهیر دەکات

پێش 20 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی هاوخەمی بۆ شەهیدبوونی کارمەندێکی ئاسایشی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی کردەوە هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان ناڕەوا و تیرۆریستیانەن.

دەقی پەیامی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛

پرسە و سەرەخۆشیی قووڵی خۆم ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکار و هاوڕێ و هاوکارانی شەهید وڵات تاهیر کارمەندی ئاسایشی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر دەکەم و هاوبەشی خەمیانم، کە بە داخەوە ، لە ئەنجامی هێرش و پەلاماری ناڕەوا و ستەمکارانە و تیرۆریستیانەی سەر هەرێمی کوردستان شەهید بوو.

خودای مەزن گیانی شەهید وڵات بە بەهەشت شاد بکات و سەبر و ئارامیش بە هەموومان ببەخشێت. هیوای زوو چاکبوونەوەش بۆ برینداران دەخوازم .

خودای مەزن کوردستان بپارێزێت .

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان