نەعیم قاسم پەیمان بۆ موجتەبا خامنەیی نوێ دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

نەعیم قاسم ئەمینداری گشتی حزبوڵڵای لوبنان، پابەندی حزبه‌كه‌ی بۆ پشتیوانیکردنی کۆماری ئیسلامی ئێران و بەردەوامبوون لە پرۆسەی بەرەنگاربوونەوە دووپات کردەوە.

چوارشەممە 11ـی 2026، نەعیم قاسم ئەمینداری گشتی حزبوڵڵای لوبنان، لە پەیامێکدا بۆ موجتەبا خامنەیی، رێبەری نوێی ئێران، جەختی لە قووڵی پەیوەندییە ئایدۆلۆژی و سیاسییەکانی نێوان حزبوڵڵا و سەرکردایەتی ئێران کردەوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، هەڵبژاردنی رێبەری نوێی ئێران بەردەوامیی رێبازی شۆڕشی ئیسلامی ساڵی 1979ـیە و پاڵپشتی دەکەن".

ئەمینداری گشتی حزبوڵڵای لوبنان، ئاماژەی بەوە کردووە، حزبەکەی چاوەڕوانە سەرکردایەتی نوێی ئێران لەسەر هەمان ئەو رێبازە بەردەوام بێت کە سەرکردەکانی پێشتر دایانڕشتووە، بەتایبەت لە رەهەندەکانی بەهێزکردنی سەربەخۆیی و ناسنامەی ئێران، گوتیشی: "حزبوڵڵای لوبنان رێبازی بەرگری خۆی لە شۆڕشی ئێرانەوە وەرگرتووە."

نەعیم قاسم لە کۆتایی پەیامەکەیدا، "پەیمان و بەڵێنی" بۆ سەرکردایەتی نوێی ئێران نوێ کردەوە و جەختی لەسەر پابەندبوونی حزبوڵڵا کردەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی سەرجەم هەڕەشە و مەترسییەکان بۆ سەر ئێران و حزبەکەی.