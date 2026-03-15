سوپای پاسداران: هیچ پەیوەندییەکمان بە هێرشە درۆنییەکانی سەر سعوودیەوە نییە

ناوەندی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامیی ئێران رایگەیاند، وڵاتەکەی هیچ پەیوەندییەکی بەو هێرشە فڕۆکە بێفڕۆکەوانانەوە نییە کە کراوەتە سەر خاکی سعوودیە.

لە راگەیەندراوێکدا کە ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، بڵاوکرایەوە، ناوەندی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران ئاماژەی بەوە کردووە، حکوومەتی سعودیە رایگەیاندووە، ریاز و ناوچەی رۆژهەڵاتی ئەو وڵاتە رووبەڕووی هێرشی 10 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بوونەتەوە و هێزەکانیان توانیویانە فڕۆکەکان بخەنە خوارەوە.

سوپای پاسداران لە راگەیەندراوەکەدا جەختی کردەوە، "کۆماری ئیسلامیی ئێران هیچ پەیوەندییەکی بەو هێرشەوە نییە"، هەروەها داوای لە حکوومەتی سعوودیە کردووە بەدواداچوون بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەی ئەنجامدانی هێرشەکە بکات.

ئەمە لە کاتێکدایە تورکی مالیکی، گوتەبێژی وەزارەتی بەرگری سعوودیە بە رۆژنامەی فەرمی وڵاتەکەی راگەیاندبوو، 10 درۆنمان لە ریاز و ناوچەی رۆژهەڵات تێکشاندووە، ئاماژەی بەوەش کرد، بەرگرییە ئاسمانییەکانمان شەوی رابردوو توانیویانە شەش مووشەکی بالیستیش کە ئاراستەی پارێزگای خەرج کرابوون، تێکبشکێنن.