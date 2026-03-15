کورتهێنانی بودجەی ساڵی رابردووی عێراق ئاشکرا کرا

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، روانگەی ئیکۆ عێراق، راپۆرتێکی وردی لەبارەی بودجەی گشتیی عێراق بۆ ساڵی 2025 بڵاوکردەوە کە تێیدا هاتووە، بودجەی ساڵی رابردوو، رووبەڕووی کورتهێنانێکی گەورە بووەتەوە و هاوسەنگیی دارایی وڵات بەهۆی پشتبەستنی زۆر بە داهاتی نەوت، لە مەترسیدایە.

بەپێی راپۆرتەکەی روانگە، کۆی گشتیی خەرجییەکان لە بودجەی 2025ـدا گەیشتووەتە 141 ترلیۆن و 122 ملیار دینار، لە بەرامبەردا داهاتی دەوڵەت 124 ترلیۆن و 185 ملیار دینار بووە، بەمەش 17 ترلیۆن و 40 ملیار دینار کورتهێنان هەبووە.

روانگە داهات و خەرجییەکانی بەژمارە باسکردووە کە داهاتی نەوت، 109 ترلیۆن و 207 ملیار دینار بووە، ئەمەش دەکاتە 88%ـی کۆی داهاتی عێراق، هەروەها داهاتی نانەوتی، 14 ترلیۆن و 977 ملیار دینار بوو و خەرجیی مووچە و بەکاربردنیش، 119 ترلیۆن و 163 ملیار دینار بووە، دەشڵێت، خەرجیی وەبەرهێنانەکان، 22 ترلیۆن و 22 ملیار دینار، تەنیا 15%ـی کۆی خەرجییەکان بووە.

روانگەی ئیکۆ عێراق جەختی کردووەتەوە، بەرزیی رێژەی خەرجییەکانی بەکاربردن بەراورد بە خەرجییە وەبەرهێنانەکان، ئاماژەیەکی مەترسیدارە بۆ ناهاوسەنگی لە پێکهاتەی بودجەدا، هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، کە پشتبەستنی رێژەی 88%ـی داهاتەکان بە نەوت، ئابووریی عێراق دەکاتە بارمتەی گۆڕانکارییەکانی بازاڕی جیهانیی وزە و نرخەکان.