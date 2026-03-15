هەلی کار و مافی کرێکاران لە کابینەی نۆیەمدا

حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، زیاتر لە 300 هەزار کرێکار دەستەبەر کراون و کەمترین کرێ بە 450 هەزار دینار دیاریکراوە.

فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، راپۆرتێکی نوێی لەژێر ناوی "رەخساندنی هەلی کار و مافی کرێکاران لە هەرێمی کوردستان" بڵاوکردەوە.

بەپێی ئامارەکان، لە کابینەی نۆیەمدا گۆڕانکارییەکی گەورە لە کەرتی کار و پاراستنی مافی کرێکاران روویداوە، بە جۆرێک ژمارەی کرێکارانی دەستەبەرکراو گەیشتووەتە زیاتر لە 303 هەزار کرێکار و دەیان هەزار هەلی کاریش بۆ گەنجان رەخسێندراوە.

زیادبوونی بێپێشینەی دەستەبەری کۆمەڵایەتی

بەپێی راپۆرتەکە، تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان 303 هەزار کرێکار (258 هەزار ناوخۆیی و 45 هەزار بیانی) لە 61 هەزار و 423 پڕۆژەدا دەستەبەری کۆمەڵایەتییان بۆ کراوە. ئەوەی جێگەی سەرنجە، تەنیا لە 5 ساڵی رابردوودا 225 هەزار کرێکار دەستەبەر کراون، لە کاتێکدا تا ساڵی 2019 تەنیا 78 هەزار و 560 کرێکار دەستەبەر کرابوون.

لە ئێستادا سەرمایەی سندوقی دەستەبەری خانەنشینیی کرێکاران گەیشتووەتە یەک تریلیۆن و 500 ملیار دینار.

دیاریکردنی کەمترین کرێ و شایستە داراییەکان

بۆ یەکەمجار و بەپێی نووسراوی ژمارە (9410) لە 3ی کانوونی دووەمی 2025، ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریدا کە کەمترین کرێی مانگانەی کرێکارێکی ناکارامە بە 450 هەزار دینار بێت، و نابێت کرێی رۆژانەی هیچ کرێکارێک لە 15 هەزار دینار کەمتر بێت.

هەروەها لە نێوان کۆتایی 2024 تا کۆتایی 2025، بڕی 70 ملیار دینار وەک پاداشتی کۆتایی خزمەت بە 17 هەزار و 625 کرێکار دراوە. تا ئێستاش 1,007 کرێکار دوای خانەنشینبوونیان مانگانە مووچە وەردەگرن.

رەخساندنی هەلی کار و لەپێشینەیی بۆ هاووڵاتییانی ناوخۆ

بەپێی بڕیاری ژمارە 172ی ساڵی 2022، حکوومەت سەرجەم پڕۆژەکانی پابەند کردووە کە دەبێت 75٪ی هێزی کاریان هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان بن و رێژەی بیانییەکان لە 25٪ تێپەڕ نەکات. بەهۆی جێبەجێکردنی ئەم بڕیارەوە، لە 627 پڕۆژەدا توانراوە 2,180 هەلی کار لە شوێنی کرێکاری بیانی بۆ هێزی کاری ناوخۆیی دابین بکرێت. هەروەها دەیان پڕۆژە بەهۆی سەرپێچییەوە دراونەتە دادگا.

لە رووی رەخساندنی هەلی کارەوە لە کابینەی نۆیەمدا:

- کەرتی وەبەرهێنان: زیاتر لە 140 هەزار هەلی کار رەخسێندراوە.

- پڕۆژە بچووکەکان (کشتوکاڵی، گەشتیاری و پیشەسازی): نزیکەی 40 هەزار هەلی کار رەخسێندراوە.

- کەرتی گشتی: بە شێوەی هەمیشەیی و گرێبەست، 48 هەزار هەلی کار بۆ گەنجان رەخسێندراوە.

پاراستنی مافەکانی کرێکاران

حکوومەتی هەرێم جەخت لە پاراستنی مافی کرێکاران دەکاتەوە. بەپێی یاسا، کاتی کارکردن 8 کاتژمێرە و کرێکار مافی 20 رۆژ مۆڵەتی ساڵانە بە مووچەوە و تا 180 رۆژ مۆڵەتی نەخۆشیی هەیە. هەروەها ئافرەتانی دووگیان مافی مۆڵەتی دایکایەتییان هەیە و نابێت کاری قورسیان پێ بکرێت.

بۆ بەدواداچوونی کێشەکانیش، هێڵی گەرمی (5500) تایبەت کراوە بە سکاڵای کرێکاران. لە ماوەی دوو ساڵی رابردوودا زیاتر لە 300 سکاڵا لەلایەن کرێکارانەوە تۆمارکراون و زۆربەیان لەلایەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتییەوە چارەسەر کراون، بەبێ ئەوەی ناسنامەی کرێکارەکان ئاشکرا بکرێت و ببنە قوربانی.