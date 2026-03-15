باڵیۆزخانەی ئەمریکا جارێکی دیکە داوا لە هاووڵاتیانی دەکات بەپەلە عێراق جێبهێڵن

رۆژی یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لە راگەیەندراوێکی ئەمنیی بەپەلەدا هۆشدارییەکی توندی بە هاووڵاتییانی وڵاتەکەی دا و داوای لێکردن دەستبەجێ عێراق جێبهێڵن.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە کە گرووپە چەکدارەکانی لایەنگری ئێران، هێرشی هەڕەمەکی بۆ سەر هاووڵاتییان و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە سەرانسەری عێراق و هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدەن، ئاماژەی بەوەش کردووە، ناوچەی سەوزی بەغدا چەندبارە کراوەتە ئامانج و ئێستاش بە گشتی داخراوە، هەروەها هێرشی دووبارە کراوەتە سەر دەوروبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر و کۆنسوڵخانەی گشتیی ئەمریکا لە هەولێر، بۆیە داوایان کردووە هاووڵاتییان بە هیچ جۆرێک هەوڵی نزیکبوونەوە لەو ناوچانە نەدەن.

باڵیۆزخانەی ئەمریکا جەختیکردووەتەوە، عێراق لە ئاستی چواری مەترسیدایە و رێنمایی ئەوە کراوە کە بە هیچ هۆکارێک گەشت بۆ عێراق نەکرێت بەهۆی مەترسییەکانی تیرۆر و رفاندن و ململانێی چەکداری، هاوکات ئاماژەی بەوە داوە، ئەو گرووپانە هێرشیان کردووەتە سەر دامەزراوە دیپلۆماسییەکان و کۆمپانیا ئەمریکییەکان و ژێرخانی وزە.

سەبارەت بە بژاردەکانی دەرچوون، باڵیۆزخانەکە رایگەیاندووە، ئاسمانی عێراق داخراوە و گەشتی بازرگانی نییە، بەڵام رێگە وشکانییەکان بۆ ئوردن و کوەیت و سعوودیە و تورکیا کراوەن، هەرچەندە پێشبینی دواکەوتنی زۆر دەکرێت لەکاتی گەشتکردن بەو رێگەیانەدا.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەشدا هاتووە، حکوومەتی ئەمریکا ئامادەیە زانیاریی پێویست بۆ بژاردەکانی رۆیشتن بە هاووڵاتییانی بدات و سەلامەتی ئەوان لە پلەی یەکەمی ئەولەویەتەکانی حکوومەتی ئەمریکادایە.

 
 
