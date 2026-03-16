هاوپەیمانیی عەزم پشتیوانی لە دەسپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی بۆ دیالۆگی نێوان بەغدا و هەولێر دەکات

هاوپەیمانیی عەزم لە بەیاننامەیەکدا بە فەرمی پێشوازی لە دەسپێشخەرییەکەی سەرۆک مەسعوود بارزانی کرد بۆ برەودان بە دیالۆگی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ئامانجی چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان.

دووشەممە 16ـی ئاداری 2026، هاوپەیمانیی عەزم لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم دەسپێشخەرییە هەنگاوێکی گرنگە بۆ گەیشتن بە لێکتێگەیشتنی هاوبەش کە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی سەقامگیری و رێکخستنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو حکوومەت بە شێوەیەکی ئەرێنی و بەرهەمهێن.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "ئەو قۆناغەی ئێستا ناوچەکە پێیدا تێدەپەڕێت، لێوانلێوە لە ئاڵەنگاری و ئاڵۆزییە گەورەکان، ئەمەش وا دەکات دیالۆگ و لێکتێگەیشتن ببنە باشترین و گونجاوترین رێگە بۆ چارەسەرکردنی دۆسیە هەڵپەسێردراوەکان، بە جۆرێک کە یەکڕیزیی نیشتمانی بپارێزرێت و هەماهەنگی نێوان دامەزراوەکانی دەوڵەت زیاتر بکات".

هاوپەیمانیی عەزم جەختی لە گرنگیی پەنابردن بۆ زمانی هێورکردنەوە و لێکتێگەیشتن لە نێوان هەموو لایەنەکاندا کردووەتەوە، هەروەها داوای کردووە بەرژەوەندییە باڵاکانی نیشتمان بخرێنە پێش هەموو بەرژەوەندییەکانی دیکە بۆ ئەوەی دەرفەت لەو لایەنانە ببڕدرێت کە دەیانەوێت ناکۆکییەکان قووڵتر بکەنەوە.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، هاوپەیمانییەکە داوای کارکردنی هاوبەشی کردووە بۆ خزمەتکردنی سەقامگیریی عێراق و پاراستنی یەکگرتوویی وڵات لەم بارودۆخە هەستیارەدا.

ئەم بەیاننامەیەی هاوپەیمانی عەزم دوای ئەوە دێت، دووشەممە 16ـی ئاداری 2026، سەرۆک بارزانی راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لەو کاتەیدا کە شەڕ و ئاڵۆزییەکی زۆر لە ناوچەکەماندا هەیە، عێراق لەژێر هەڕەشەی قەیرانی جۆراوجۆر دایە و جیاوازی لە بۆچوونی سیاسیی لایەنەکانیش پەرەی سەندووە.

داوا لە حکوومەتی عێراقی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم پێکەوە کۆببنەوە بۆ ئەوەی چارەسەری کێشە و گرفتەکان بکەن و بگەنە رێکەوتن و رێگەش لەو خەڵکە هەلپەرستە بگیرێت کە بەنیازن قەیران و کێشەکان قووڵتر بکەنەوە.