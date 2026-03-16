حزبوڵڵای عێراق کوژرانی گوتەبێژەکەی راگەیاند
حزبوڵڵای عێراق لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا هەواڵی کوژرانی ئەبو عەلی عەسکەری گوتەبێژی سەربازی گرووپەکەی راگەیاند، بەبێ ئەوەی وردەکاری لەسەر کات، شوێن و چۆنیەتی کوژرانی ئاشکرا بکات.
دووشەممە 16ـی ئاداری 2026، حزبوڵڵای عێراق لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا هەواڵی کوژرانی ئەبو عەلی عەسکەری گوتەبێژی سەربازی گرووپەکەی راگەیاند، لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "هەواڵی شەهیدبوونی حاجی ئەبو عەلی عەسکەری رادەگەیەنین، ئەو پردێکی پەیوەندی بوو لە نێوان مەیدانەکانی قوربانیدان و سەکۆکانی گەیاندنی راستی بە وشەکانی."
هەر لە هەمان بەیاننامەدا، حزبوڵڵای عێراق ئاماژەی بەوە کردووە، حاجی ئەبو موجاهید عەساف بەرپرسی ئەمنیی گرووپەکە، ئاڵاکەی عەسکەری هەڵدەگرێتەوە، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ دەستبەکاربوونی عەساف لە شوێنی ناوبراو.
ئەبو عەلی عەسکەری یەکێک بوو لە کەسایەتییە دیارەکانی حزبوڵڵای عێراق کە تەنیا لە رێگەی هەژمارەکانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بەو ناوەوە دەردەکەوت، تاوەکو ئێستا ناسنامەی راستەقینەی ئاشکرا نەبووە و چەندین گومان و لێکدانەوەی جیاواز لەسەر کەسایەتییەکەی هەبووە.
لە بەیاننامەکەدا هیچ ئاماژەیەک بەوە نەکراوە کە ئایا عەسکەری لە هێرشێکی ئاسمانییدا کوژراوە یان بەهۆی رووداوێکی دیکەوە بووە.