حەج و عومرەی کوردستان وادەی کۆتاییهاتنی وەرزی عومرە و دەستپێکی حەجی 2026ـی راگەیاند

گوتەبێژی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، سبەی ڤیزای عومرە رادەگیرێت و وادەی گەڕانەوەی دواین عومرەکار و دەستپێکردنی پڕۆسەی حەجی 2026ـیش دیاریکراوە.

کاروان ستونی، گوتەبێژی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، وادەی دەرچوونی ڤیزای عومرە بۆ ئەم وەرزە دیاریکراوە و رۆژی 1ـی شەوال (20ی ئاداری 2026)، دواین رۆژی دەرچوونی ڤیزا دەبێت بۆ عومرەکاران.

گوتەبێژی حەج و عومرە ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو کەسانەی پێشتر ڤیزایان وەرگرتووە و تاوەکو ئێستا گەشتیان نەکردووە، دواین وادە بۆ چوونە ناو خاکی عەرەبستانی سعوودیە رۆژی 15ـی شەوال (3ی نیسانی 2026) دەبێت.

لە درێژەی لێدوانەکەیدا، کاروان ستونی ئاشکرای کرد، رۆژی 1ـی زولقەعدە (18ی نیسانی 2026) بە کۆتا رۆژی وەرزی عومرە لە سعوودیە دادەنرێت و جەختی کردەوە کە پێویستە تاوەکو ئەو رێکەوتە هەموو عومرەکاران گەڕابێتنەوە و نابێت هیچ کەسێک لەو وادەیە بەدواوە لەو وڵاتە بمێنێتەوە.

سەبارەت بە ئامادەکارییەکانی حەج، کاروان ستونی ئاماژەی بەوە کرد، زۆربەی ئامادەکارییەکان بۆ حەجی ساڵی 2026 تەواو کراون. راشیگەیاند، سەرەڕای شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێکی نوێ یان گۆڕانکاری لە وەرزی حەجی ئەمساڵدا نەکراوە و کارەکان بە رێکوپێکی بەڕێوەدەچن.

لە کۆتاییشدا گوتەبێژی حەج و عومرە ئەوەی خستەڕوو، لە رێکەوتی 18ی نیسانی 2026 یەکەم رۆژی چالاککردنی ڤیزای حەجی ئەمساڵ دەبێت، بەوەش قۆناخی کردەیی گەشتی حاجیان بۆ ساڵی 2026 دەستپێدەکات.