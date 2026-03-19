پەیامی سەرۆك بارزانی بە بۆنەی جەژنی رەمەزانی پیرۆز

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی هاتنی جەژنی رەمەزانەوە، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی موسڵمانانی کوردستان، عێراق و جیهان دەکات، لە خوای گەورە داواکارە رۆژوو و نزای هەموو لایەک قبووڵ بێت و، جەژن ئاشتی و ئارامی بۆ ناوچەکە و گشت مرۆڤایەتی بە دی بهێنێت.

پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، بە بۆنەی هاتنی جەژنی رەمەزانەوە، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا دەڵێت: بە بۆنەی جەژنی رەمەزانی پیرۆزەوە گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی موسڵمانانی جیهان، عێراق و كوردستان دەكەم.

هەروەها سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی جەژنی رەمەزانی، لە خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان، پێشمەرگە قارەمانەكان و سەرجەم هاووڵاتییانی كوردستان کرد.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، لەو بۆنە پیرۆزەدا هیوای سەرفرازی و بەختەوەری بۆ خەڵكی خۆشەویستی كوردستان دەخوازم و لە خودای گەورە داواكارم رۆژوو و نزای هەموو موسڵمانانی قبووڵ كردبێت و ئەو جەژنە ئاشتی و ئارامی بۆ ناوچەكەمان و گشت مرۆڤایەتی بە دی بهێنێت.

جەژنی رەمەزان

جەژنی رەمەزان لوتکەی تەبایی و پێکەوەژیانە، لەم رۆژەدا ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی دەگاتە بەرزترین ئاست؛ دڵەکان لە کینە پاک دەبنەوە، خزم، کەس و دراوسێکان سەردانی یەکدی دەکەن و دەستەواژەی "گەردن ئازادی" دەبێتە وێردی سەر زمان. ئەم بۆنەیە دەرفەتێکە بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکان و دەسپێکردنی لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندییە مرۆییەکان.

یەکێک لە جوانترین رەهەندەکانی جەژنی رەمەزان، زەکاتە. ئەم ئەرکە شەرعییە وا دەکات کە هیچ هەژار و دەستکورتێک لە رۆژی جەژندا بێبەش نەبێت لە خۆشییەکان. پێش نوێژی جەژن، بڕواداران هاوکاری دارایی دەگەیەننە نیازمەندان، ئەمەش گیانی هاوکاری و بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی لەناو کۆمەڵگەدا بەهێز دەکات.

لە لای گەلی کورد، جەژن ڕەنگ و بۆیەکی تایبەتی هەیە؛ لە بەیانییەکەیەوە بە نوێژی جەژن و سەردانی گۆڕستانەکان دەست پێدەکات، پاشان کۆبوونەوەی خێزانەکان لەسەر سفرەی جەژن و خواردنی "قەیسی و برنج و گۆشت" کە نەریتێکی دێرینە. ماڵەکان بە رووی میواندا واڵان و منداڵان بە جلی نوێ و "جەژنانە"وە دیمەنێکی پڕ لە ژیان بە کۆڵانەکان دەبەخشن.

جەژن پەیامی ئاشتییە؛ پەیامی ئەوەیە کە مرۆڤایەتی دەتوانێت لەسەر بنەمای خۆشەویستی و بەخشین کۆببێتەوە. وەک دەوترێت: "جەژن تەنیا پوشینی جلی نوێ نییە، بەڵکو نوێبوونەوەی رۆح و پاککردنەوەی دڵە لە هەموو ئەو غەبارانەی کە ژیانی رۆژانە دروستیان دەکات."