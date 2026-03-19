کەشناسی: بارانی بەلێزمە دەبارێت

شەهلا ساڵح، شارەزای کەشناسی، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: شەپۆلێکی باران بارین تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە، چەقی ئەم شەپۆلە لە کاتەکانی شەو بۆ بەرەبەیانی رۆژی جەژن دەبێت.

شەهلا ساڵح گوتیشی: هەروەها چالاک بوونی خێرایی باو دابەزینی پلەکانی گەرما 5-6 پلە و بارینی بڕێکی زۆر باشی باران و دروستبوونی هەورەبروسکە و بارینی تەرزە لە هەندێک شوێن ، ئەم شەپۆلە بەردەوامی دەبێت بە درێژایی رۆژانی جەژن ونەورۆز .

باس لەوەش دەکات، ئەگەری دروستبوونی لافاو هەیە بەتایبەتی لە چەم ودۆڵەکان تەنانەت کۆبوونەوەی ئاو لەناو سەنتەری شارەکان و بە پێی پێشبینیەکان بێت زۆرترین بڕی باران لە سنوری پارێزگای دهۆک وئیدارەی زاخۆ و سنوری پارێزگای سلێمانی و هەلەبجە وئیدارەی ڕاپەڕین و ناوچە شاخاویەکانی ئیدارەی سۆران و پارێزگای هەولێر بێت .

هاوکات دەشڵێت، بە گشتیی ئەم شەپۆلە لە 24مانگ کۆتایی دێت بەلام دوا بەدوای ئەوە شەپۆلی دیکە هەن.