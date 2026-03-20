محەممەدی حاجی مەحموود: پێویستە لایەنە سیاسییەکان کۆبوونەوەی فراوان بۆ پاراستنی قەوارەی هەرێم ئەنجام بدەن

ئەمڕۆ هەینی، 20ـی ئاداری 2026، محەممەدی حاجی مەحموود، سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان لە لێدوانێکی بۆ کوردستان24، وێڕای ئاراستەکردنی پەیامی پیرۆزبایی بەبۆنەی جەژنەکانی نەورۆز و ڕەمەزان، داوایەکی بەپەلەی ئاراستەی لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان کرد بۆ یەکخستنی ناوماڵی کورد.

سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکرات لە دەسپێکی لێدوانەکەیدا رایگەیاند: "گەرمترین پیرۆزبایی جەژنی رەمەزان و نەورۆز لە هاووڵاتییانی کوردستان دەکەم. هیوادارم ئەم جەژنە پڕ بێت لە خێر، خۆشی، بەرەکەت، ئاشتی و پێکەوەژیان بۆ میللەتەکەمان." هەروەها ئاواتی خواست ئەم بۆنانە ببنە مایەی کۆتاییهاتنی ئەو ماڵوێرانی و جەنگانەی کە بەرۆکی ناوچەکە و رۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان گرتووە.

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆیی و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، محەممەدی حاجی مەحموود داوای لە هێزە سیاسییەکانی کوردستان کرد بەرپرسیارانە مامەڵە بکەن و گوتی: "داواکارم هێزە سیاسییەکانی کوردستان، بە مەبەستی پاراستنی قەوارەی هەرێم، هەرچی زووە کۆبوونەوەیەکی فراوان ئەنجام بدەن و هەموو حزبەکان لە چوارچێوەی ئەنجوومەنێکدا کۆببنەوە."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا جەختی لەسەر پاراستنی بێلایەنیی کوردستان کردەوە لەو ململانێیانەی کە ئێستا لە ئارادان و رایگەیاند: "ئەرکی ئێمەیە لەو کۆبوونەوانەدا جەخت بکەینەوە ئەم جەنگ و ئاڵۆزییانەی لە ناوچەکەدا هەن، جەنگی کورد و کوردستان نین، بۆیە دەبێت هەموو هەوڵێک بدەین تاوەکو تێوەنەگلێین و گەلەکەمان لە مەترسییەکان بپارێزین."