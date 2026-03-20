ئاڤێستا مام یەحیا: ئەوانەی هێرش دەکەنە سەر کوردستان، لە کۆتاییدا دەگەڕێنەوە هەولێر

پێش کاتژمێرێک

ئاڤێستا مام یەحیا، پەرلەمانتاری عێراق لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەو هێرشەی کە لەم دواییانەدا لەلایەن هەندێک پەرلەمانتارەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان لەناو پەرلەمانی عێراق دەستیپێکردووە، لەدوای شکستهێنانیانەوە دێت لە دەستەبەرکردنی مانەوەی سەرۆکوەزیرانی ئێستا لە پۆستەکەی.

ئەو پەرلەمانتارە ئاماژەی بەوەشکرد، "ئەو پەرلەمانتارانەی هێرشیان کردە سەر کوردستان ناسراون بە شان سڕینەوەی هەموو سەرۆکوەزیرانێک، هەروەک چۆن لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی پێشوویشدا هەمان کاریان کرد."

ئاڤێستا مام یەحیا جەختی لەوەش کردەوە، "ئەوەی لە دانیشتنی ئەم دواییەی پەرلەماندا لەلایەن ئەم پەرلەمانتارانەوە بینیمان، تەنیا نمایشکردنی مانۆڕێکی سیاسیی شکستخواردوو نەبوو، بەڵکو گاڵتەجاڕییەکی ئاشکرا بوو کە ئیفلاسی سیاسیی تەواویان ئاشکرا دەکات."

روونیشیکردەوە، ئەم پەرلەمانتارانە بە چەقبەستوویی و هەڵپەرستیی ئاشکرا بەناوبانگن، خاوەنی هیچ هەڵوێستێکی نیشتمانیی راستەقینە نین و بچووکترین رێزیش لە دەستوور ناگرن، بەڵکو تەنیا لەپێناو بەرژەوەندییە تایبەتییەکانی خۆیاندا مامەڵە دەکەن.

گوتیشی، "لەوەش سەیرترە ئەوەیە کە زۆربەیان، لە کۆتاییدا روو لە هەولێر دەکەن بۆ ئەوەی بەدوای رەزامەندیی سەرکردایەتیی کورددا بگەڕێن و پێکهێنانی حکوومەت بەپێی بەرژەوەندییە کەسییەکانی خۆیان لە قاڵب بدەن، وا مامەڵەش دەکەن وەک ئەوەی تەواوی ئەم چەواشەکارییە بە هیچ شێوەیەک پەیوەندیی بە ژیان و گوزەرانی میللەتەوە نەبێت."