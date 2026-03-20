مەسرور بارزانی: هیوادارم ئەم نەورۆزە، ببێتە دەستپێکی قۆناخێکی پڕ لە ئاشتی و ئاسوودەیی لە ژیانی خەڵکی کوردستان

مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا بە بۆنەی جەژنی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی کوردی، پیرۆزبایی ئاراستەی گشت کوردستانيان دەکات و دەڵێت " خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە هەموو تواناکانمان دەخەینەگەڕ بۆ پاراستنی کوردستان و دوورخستنەوەی لە هەموو مەترسییەک".

ئەمەش دەقی پەیامەکەیە:

پەیامی پیرۆزباییی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی جەژنی نەورۆز

بە بۆنەی هاتنی جەژنی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی کوردی 2726، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی گشت کوردستانييان، بە تایبەتی پێشمەرگە قارەمانەکان و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و کەسوکار و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوان دەکەم و هیوای شادی و تەندروستییان بۆ دەخوازم.

جەژنی نەورۆز بۆ گەلی کوردستان، هێمایە بۆ سەرکەوتن و ئازادی و ڕووبەڕووبوونەوەی زۆرداران و هاتنی بەهار و دەستپێکردنی ژیانێکی نوێ. هیوادارم ئەم نەورۆزە، ببێتە دەستپێکی قۆناخێکی پڕ لە ئاشتی و ئاسوودەیی لە ژیانی خەڵکی کوردستان و کۆتاییهاتنی شەڕ و ناخۆشی لە ناوچەکە و جیهان بە گشتی.

سوپاسی خۆڕاگریی خەڵکی کوردستان دەکەم کە بە داخەوە، بە هۆی هێرشی ناڕەوا و تیرۆریستییانەی هێز و میلیشیا لەیاسادەرچووەکان، هەرێمی کوردستان و ژیانی هاووڵاتییان ڕووبەڕووی دۆخێکی نەخوازراو بووەتەوە.

لێرەدا خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە هەموو تواناکانمان دەخەینەگەڕ بۆ پاراستنی کوردستان و دوورخستنەوەی لە هەموو مەترسییەک.

سوپاسی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و هێزەکانی هاوپەیمانان و لایەنە پەیوەندیدار و فەرمانگە خزمەتگوزارییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ هەوڵ و ماندووبوون و جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان بە کارامەیی و لێهاتوویی.

هیوادارم ئەم دۆخە سەختە لە ئاییندەیەکی نزیکدا، کۆتایی پێ بێت و هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە بەردەوام لە پێشکەوتن و گەشەسەندن و ئاوەدانیدا بێت.

جەژنی نەورۆز لە هەمووتان پیرۆز بێت و هەر لە خۆشی و تەبایی و تەناهیدا بژین.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان