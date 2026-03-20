سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی ئاگری نەورۆز لە قەڵای هەولێر هەڵدەکەن

ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی 20ـی ئاداری 2026، لە قەڵای هەولێر، بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی رێوڕەسمی هەڵکردنی ئاگری نەورۆز بەڕێوەچوو.

لە گوتەیەکدا سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، پیرۆزبایی جەژنی رەمەزان و نەورۆزی لە سەرۆک بارزانی و پێشمەرگە و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان کرد، و رایگەیاند" پیرۆزبایی جەژنی رەمەزان و نەورۆز لە رابەرو سەرکردەی گەورەمان جەنابی سەرۆک بارزانی و پێشمەرگە و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و هەموو خەڵکی کوردستان دەکەین و جەژنتان پیرۆز بێت.

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی گوتیشی "خەڵکی کوردستان بە درێژایی مێژوو بەرانبەر بە زاڵم و ستەمکار وەستاون و هیچ کاتێک خۆیان نەچەماندووە ئێستاش ئومێدمان وایە لە ژێر سێبەری و بە رابەرایەتی سەرۆک بارزانی، گەلی سەربەرزی کوردستان، هەر سەردەکەوێت بەرانبەر بە هەموو ستەمکارێک دەوەستێت.

مەسرور بارزانی هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئومێد دەکەین ئاسۆی گەلەکەمان لە ژێر سەرکردایەتی سەرۆک بارزانی و بە هێز و بازووی پێشمەرگەی قارەمان و بەخۆڕاگری گەلەکەمان پڕشنگدارتر و رووناکتر دەبیت.

لە کۆتاییدا سەرۆکوەزیران، سوپاسی خۆڕاگری خەڵکی کوردستانی کرد و رایگەیاند " زۆر زۆر سوپاسی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان دەکەین بە تایبەت لەم کاتەدا کە دەبینین شەڕ و ئاژاوە لە ناوچەکەماندا هەیە، ئێمە بە هەموو توانایەکمانەوە هەوڵدەدەین بۆ ئەوەی کوردستان لە هەموو شەڕ و ئاژاوەیەک بپارێزین و بەدوور بگرین، دڵنیاشم بە پشتیوانی خوای گەورە بەرەو ئاسۆیەکی رووناکتر هەنگاو دەنێین".