مەزڵووم عەبدی: هەوڵ دەدەین لە رێگەی دیالۆگەوە، ئاشتی لە سووریا بەرقەرار بکەین

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات، لە پەیامێکی تایبەتدا بەبۆنەی جەژنی نەورۆزەوە، وێڕای پیرۆزبایی لە گەلانی ناوچەکە، جەختی لەسەر هەوڵە دیپلۆماسی و سەربازییەکان بۆ پاراستنی دەستکەوتەکان و گەیشتن بە چارەسەرێکی گشتگیر لە سووریا کردەوە.

مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە میانی بەشداریکردنی لە ئاهەنگەکانی جەژنی نەورۆزدا، گوتارێکی پێشکەش کرد و تێیدا تیشکی خستە سەر بارودۆخی سیاسی و ئەمنیی ناوچەکە.

مەزڵووم عەبدی لەبارەی گرنگیی مێژوویی ئەم یادە گوتی: "نەورۆز بۆ گەلانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیا دەستپێکی ساڵێکی نوێیە، بەڵام بۆ گەلی کورد خاوەن واتایەکی قووڵترە؛ ئەمە تۆژی بەرخودان، هەبوون و تێکشکاندنی زووڵمە".

فەرماندەی گشتیی هەسەدە تیشکی خستە سەر ئاڵنگارییەکانی ئێستا و رایگەیاند: "نەورۆزی ئەمساڵ خاوەن واتایەکی تایبەتە، چونکە ئێمە لەناو قۆناغێکی سەخت و بارودۆخێکی جەنگداین. ژمارەیەکی زۆر لە هەڤاڵانمان وەک دیل لە دەستی دوژمناندان و شەهیدمان هەیە. ئێمە هەوڵەکانمان چڕ کردووەتەوە بۆ چارەسەرکردنی ئەم پرسانە، بە تایبەتی ئازادکردنی دیلەکانمان تاوەکەو بە سەربەرزی بگەڕێنەوە ناو بنەماڵەکانیان".

وەک دەستکەوتێکی سیاسیی گرنگ، مەزڵووم عەبدی ئاماژەی بەوە کرد، کە ئەمساڵ بۆ یەکەمجار لە مێژووی سووریادا، جەژنی نەورۆز بە شێوەیەکی فەرمی وەک پشووی نیشتمانی ناسێنراوە، کە ئەمەش بە وەرچەرخانێکی ئەرێنی لە قۆناغی سیاسیی وڵاتەکەدا ئەژمار دەکرێت.

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا، عەبدی باسی لە داهاتووی سووریا کرد و گوتی: "ئێمە ئێستا لە قۆناغی بونیادنان و یەکخستنی هەوڵەکانداین، هەوڵ دەدەین لە رێگەی دیالۆگ و کارکردنی بەردەوامەوە، ئاشتی و ئارامی لە سووریا بەرقەرار بکەین، تاوەکوو گەلەکەمان بتوانێت بە ئازادی ئایندەی خۆی بونیاد بنێت".

فەرماندەی گشتیی هەسەدە سوپاسی هێزە هاوپەیمانە نێودەوڵەتییەکانی کرد، لەوانە ئەمریکا، فەرەنسا، بەریتانیا و سەرجەم ئەو وڵاتانەی کە لە جەنگی دژ بە تیرۆر و رێکخراوی داعشدا هاوکارییان کردوون و هێشتا لەگەڵیاندا بەردەوامن بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.