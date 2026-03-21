بە ئاڵایەکی 100 مەترییەوە گەورەترین کەرنەڤاڵی نەورۆز لە شاری بۆنی ئەڵمانیا بەڕێوە دەچێت

بڕیارە گەورەترین کەرنەڤاڵ و ئاهەنگی نەورۆز لە شاری بۆنی وڵاتی ئەڵمانیا بەڕێوە بچێت و چاوەڕوان دەکرێت دەیان هەزار کورد لە سەرتاسەری وڵاتانی ئەوروپاوە بەشداری تێدا بکەن. هاوکات کوردستان24 رووماڵی تایبەتی کەرنەڤاڵەکە دەکات.

بەپێی ئامادەکارییەکان، پێشبینی دەکرێت ئەم ئاهەنگە ببێتە رووداوێکی مێژوویی و گەورەترین کۆبوونەوەی نەورۆزی ئەمساڵ لە تاراوگە، کە تێیدا دەیان هەزار کەس لە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان لە ئەڵمانیا و وڵاتانی دیکەی ئەوروپاوە روو لە شاری بۆن دەکەن بۆ بەشداریکردن لەم بۆنە نەتەوەییەدا.

یەکێک لە دیارترین و سەرنجڕاکێشترین بڕگەکانی فێستیڤاڵەکە، بریتی دەبێت لە نمایشکردنی ئاڵایەکی گەورەی کوردستان کە درێژییەکەی 100 مەترە، ئەم ئاڵایە لەلایەن ئافرەتێکی کوردەوە و بەتایبەتی بۆ ئەم کەرنەڤاڵە دروست کراوە.

بۆ جۆشدانی ئاهەنگەکە و پێشکەشکردنی گۆرانی و بەرهەمە نەتەوەییەکان، کۆمەڵێک لە دیارترین هونەرمەندانی کورد بەشداری دەکەن، کە پێکهاتوون لە (شڤان پەروەر، هۆزان دینۆ، ئەیوب عەلی، نازدار، حەسەن شەریف) و چەندین هونەرمەندی دیکە.

دلۆڤان عیمادەدین پەیامنێری کوردستان24 لەشاری بۆنی ئەڵمانی رایگەیاند، سەرۆک بارزانی پەیامێکی ڤیدۆیی لە کەرنەڤاڵەکە دەبێت.