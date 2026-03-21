خەمیس خەنجەر: چەکدارە لەیاسادەرچووەکان سەرچاوەی سەرەکیی هەڕەشەن بۆ سەر عێراق

خەمیس خەنجەر بۆ هێزە سیاسییەکان: بە بوێرییەوە هەڵوێست وەربگرن بۆ هەڵوەشاندنەوەی چەکدارە لەیاسادەرچووەکان

خەمیس خەنجەر، سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە، بە توندی ئیدانەی هێرشکردنە سەر بارەگای دەزگای هەواڵگری نیشتمانی عێراقی کرد و بە "کارێکی تیرۆریستی " وەسفی کرد کە لەلایەن گرووپە لەیاسادەرچووەکانەوە ئەنجام دراوە.

خەمیس خەنجەر لە راگەیەندراوێکدا کە ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئاداری 2026 بڵاویکردووەتەوە و رایگەیاندووە، ئەم جۆرە گرووپانە بوونەتە سەرچاوەی سەرەکی هەڕەشە بۆ سەر یەکڕیزی و سەقامگیری عێراق، هەروەها داوای لە هێزە سیاسییەکان کرد بە بوێرییەوە بێنە پێشەوە و هەڵوێستێکی جددی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو گرووپە چەکدارانە وەربگرن.

خەمیس خەنجەر ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم هێرشە بەشێکە لە پڕۆژەیەکی بەردەوام لەلایەن میلیشیاکانەوە بۆ لاوازکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت و لەکەدارکردنی رۆڵیان، کە ئەمەش پێویستی بە هەڵوێستێکی نیشتمانیی توند هەیە بۆ پاراستنی شکۆی دەوڵەت و سەروەریی یاسا و رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی تاوانی لەم شێوەیە.

لە درێژەی قسەکانیدا خەمیس خەنجەر جەختی لەسەر پێویستی ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەیەکی بەپەلە و شەفاف کردەوە بۆ دەستگیرکردنی ئەنجامدەرانی هێرشەکە و رادەستکردنیان بە دادگا بێ هیچ جۆرە کەمتەرخەمییەک.

سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە، پاڵپشتی تەواوی خۆی بۆ دەزگای هەواڵگری نیشتمانی راگەیاند لە بەرامبەر ئەو رۆڵەی کە لەم دۆخە ئاڵۆزەی ئێستا بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوخۆی عێراق دەیگێڕێت.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەمڕۆ شەممە، دەزاگی هەواڵگریی نیشتمانی عێراق لەراگەیەندراوێکدا ئاماژەیبەوەدا، لە کاتژمێر 10:00ـی ئەمڕۆ لەلایەن گرووپە لەیاسا دەرچووەکانەوە هێرشکراوەتە سەر بارەگاکەیان لە بەغدا، ئاشکراشی کرد، لە ئەنجامی ئەم هێرشە ئەفسەرێکی دەزگاکە کوژرا.

راشیگەیاند، ئەم هێرشە هەوڵێکی بێهودەیە بۆ رێگریکردن لە دەزگاکە لە ئەنجامدانی ئەرکە نیشتمانی و پیشەییەکانی. هەروەها دەزگای هەواڵگری جەختی کردووەتەوە، ئەم جۆرە کارانە تەنیا بەهێزتریان دەکات لەسەر بەردەوامبوون لە کارەکانیان.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، دەزگای هەواڵگری نیشتمانی بەڵێنی داوە، ئەنجامدەران و بەرپرسانی پشت ئەم هێرشە دەستگیربکات و رادەستی دادگایان بکەن بۆ وەرگرتنی سزای دادپەروەرانەی خۆیان.