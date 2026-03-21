پەیامێک لە سەرۆک بارزانییەوە

پێش 42 خولەک

سەرۆک بارزانی لە بارەی گردبوونەوەی کوردستانیان لە شاری بۆن دەڵێت: گردبوونەوە گەورەکەی کوردستانیان بە بۆنەی نەورۆزی جەژنی نەتەوەییەوە، پەیامێکی روونە بۆ هەموو ئەوانەی پێیەوە پەیوەستن.

شەممە، 21ـی ئاداری 2026، سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی گردبوونەوەی کوردستانیان لە شاری (بۆن)ـی ئەڵمانیا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، گردبوونەوە گەورەکەی کوردستانیان لە شاری (بۆن)ـی ئەڵمانیا بە بۆنەی نەورۆزی جەژنی نەتەوەییەوە، پەیامێکی روونە بۆ هەموو ئەوانەی پێیەوە پەیوەستن.

گردبوونەوە گەورەکەی کوردستانیان لە شاری (بۆن)ـی ئەڵمانیا بە بۆنەی نەورۆزی جەژنی نەتەوەییەوە پەیامێکی ڕوونە بۆ هەموو ئەوانەی پێیەوە پەیوەستن. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 21, 2026

ئەمڕۆ بە بەشداریی هەزاران کوردی تاراوگە کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردی ئاهەنگێکی جەماوەری لە شاری بۆنی ئەڵمانیا سازکرد و سەرۆک بارزانی بە شێوەی ڤیدیۆیی گوتارێکی پێشکەش کرد.

سەرۆک بارزانی لە میانەی پێشکەشکردنی گوتارەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد، گەلی کورد هیچ کاتێک دەستبەرداری مافە رەواکانی نەبووە و نەورۆز ئاگرێکە بۆ بروابەخۆبوون و ئازادی و خۆنەچەماندن لە دڵی هەر کوردێکدا،

سەرۆک بارزانی باسی لەوە کرد، نەورۆز تەنیا نوێبوونەوەی سرووشت و رێککەوتێک نییە، بەڵکوو بۆ کوردستانیان نیشانەی ئازادی و ژیانەوەیە، نیشانەی دەستپێکێکی نوێ و هەستانەوە و ئومێدی هاتنی رۆژێکی نوێیە.