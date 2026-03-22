وەزارەتی پێشمەرگە: بە درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کرایە سەر بارەگایەکمان لە چەمچەماڵ

جارێکی دیکە بە درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کرایە سەر بارەگایەکی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری چەمچەماڵ.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 22ـی ئاداری 2026، وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، شەوی رابردوو (شەممە، 21ـی ئادار)، "جارێکی دیکە تاقمە تیرۆریستییە لەیاسادەرچووەکان دەستیان دایەوە کردەوەیەکی تێکدەرانە و لە ڕێگەی درۆنێکی بۆمبڕێژکراوەوە هێرشیان کردە سەر بارەگایەکی هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری چەمچەماڵ".

وەزارەتی پێشمەرگە بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکە دەکات و جەخت دەکاتەوە، ئامانج لێی "تێکدانی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکەیە".

دووپاتیشی کردووەتەوە، "​دووبارەبوونەوەی ئەم هێرشە تیرۆریستییانە بۆ سەر بارەگاکانی پێشمەرگە لە کاتێکدایە کە دۆخی ناوچەکە بە گشتی لەبەردەم قۆناغێکی هەستیار و ئاڵۆزدایە".

وەزارەتی پێشمەرگە داوا لە محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق دەکات "سنوورێک بۆ ئەم دەستدرێژییە بێپاساوانە دابنێت کە دەکرێنە سەر بارەگاکانی پێشمەرگە".

​ئەمە لە کاتێکدایە، رۆژی چوارشەممە (18ی ئاداری 2026)، دوو بارەگای یەکەکانی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە لە هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی کرانە ئامانجی هێرشی درۆنی و لە ئەنجامدا سێ پێشمەرگە بریندار بوون.