وەزیری دەرەوەی تورکیا پیرۆزبایی جەژنی نەورۆز لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکات

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ یەکشەممە 22ی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە، پەیامێکی پیرۆزبایی لە هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیاوە پێگەشت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە پەیوەندییەکەدا وێڕای دەربڕینی گەرمترین پیرۆزبایی، نەورۆزی وەک سیمبولی خێر و ئومێد و ڕەگەزێکی سەرەکیی کولتووری هاوبەش لە ناوچەکەدا وەسف کردووە. هەروەها هیوای خواستووە کە نەورۆز ببێتە مایەی بەهێزکردنی دۆستایەتی و تەبایی و پاراستنی بەها هاوبەشەکان

بە گوێڕەی ڕاگەیەندراوەکە لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بە دۆخی ئێستای ناوچەکە کردووە کە ڕووبەڕووی زیادبوونی ئاڵنگارییەکان بووەتەوە و هیوای خواستووە ئەم جەژنە ئاشتی و ئارامی بۆ تەواوی مرۆڤایەتی بەدی بهێنێت.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: وەزیری دەرەوەی تورکیا سڵاوی دڵسۆزانەی ئاراستەی نێچیرڤان بارزانی و خەڵکی هەرێمی کوردستان کردووە و هیوای ساڵێکی پڕ لە ئاشتی و خۆشگوزەرانیی بۆ خواستوون.