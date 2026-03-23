کەشناسی هەرێمی کوردستان ئاماری بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی راگەیاند
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی تاوەکو کاتژمێر 09:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ 23ی ئاداری 2026ی بڵاوکردەوە؛ بەگوێرەی ئامارەکان قەزای دەربەندیخان بە 96.8 ملم زۆرترین بارانی لێ باریوە.
رۆژی دووشەممە 23ی ئاداری 2026 بەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بڕی بارانبارین لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە بووە:
پارێزگای هەولێر:
هەولێر: 6.8 ملم
پیرمام: 13.3 ملم
شەمامک: 3 ملم
سۆران: 22.4 ملم
هیران: 26 ملم
خەبات: 5 ملم
شەقڵاوە: 17 ملم
حاجی ئۆمەران: 39 ملم
بارزان: 46 ملم
رواندز: 27.3 ملم
مێرگەسوور: 51 ملم
کۆیە: 40 ملم
سیدەکان: 25.5 ملم
چۆمان: 47.8 ملم
خەلیفان: 19 ملم
نازەنین: 31.3 ملم
بەنداوی گۆمەسپان: 13.2 ملم
بەنداوی دوین: 13.4 ملم
پارێزگای سلێمانی:
سلێمانی: 19.8 ملم
چەمچەماڵ: 17 ملم
دوکان: 38.6 ملم
بازیان: 22 ملم
رانیە: 61.5 ملم
قەڵادزێ: 45 ملم
ماوەت: 34.3 ملم
چوارقورنە: 54.4 ملم
سەرکەپکان: 55.5 ملم
دەربەندیخان: 96.8 ملم
پێنجوێن: 56.4 ملم
ئاخجەلەر: 31 ملم
سەنگاو: 9 ملم
چوارتا: 30 ملم
یاخسەمەر: 50.6 ملم
سەید سادق: 56.2 ملم
بەرزنجە: 44.5 ملم
قەرەداغ: 20.8 ملم
پڕگە: 23.4 ملم
تەکیە: 17 ملم
سیتەک: 18.1 ملم
پارێزگای دهۆک:
دهۆک: 38.1 ملم
زاخۆ: 26.8 ملم
ئاکرێ: 17.2 ملم
بامەڕنی: 56 ملم
مانگێش: 60 ملم
کانێ ماسی: 55 ملم
ئامێدی: 51 ملم
بجیل: 23 ملم
گردەسین: 31 ملم
دینارتە: 40.6 ملم
باتوفە: 46 ملم
سەرسەنگ: 53 ملم
شێخان: 41 ملم
بەردەرەش: 5.7 ملم
دێرەلووک: 84 ملم
باعەدرێ: 40 ملم
قەسڕۆک: 16 ملم
چەمانکێ: 57 ملم
زاویتە: 84 ملم
سێمێل: 36.7 ملم
شێلادزێ: 69 ملم
ناوچەکانی کەرکووک و گەرمیان:
کەلار: 19 ملم
مەیدان: 48.6 ملم
خانەقین: 25.2 ملم
کفری: 6.2 ملم
شوان: 15.6 ملم
تەکیەی جەباری: 17.1 ملم
پارێزگای هەڵەبجە:
هەڵەبجە: 64.6 ملم
تەوێڵە: 58.4 ملم
خورماڵ: 70 ملم
بیارە: 55 ملم
سیروان: 81.2 ملم