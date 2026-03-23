کەشناسی هەرێمی کوردستان ئاماری بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی راگەیاند

کوردستان بەڕێوبەرایەتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی بارانبارین

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی تاوەکو کاتژمێر 09:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ 23ی ئاداری 2026ی بڵاوکردەوە؛ بەگوێرەی ئامارەکان قەزای دەربەندیخان بە 96.8 ملم زۆرترین بارانی لێ باریوە.

رۆژی دووشەممە 23ی ئاداری 2026 بەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بڕی بارانبارین لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە بووە:

پارێزگای هەولێر:

هەولێر: 6.8 ملم

پیرمام: 13.3 ملم

شەمامک: 3 ملم

سۆران: 22.4 ملم

هیران: 26 ملم

خەبات: 5 ملم

شەقڵاوە: 17 ملم

حاجی ئۆمەران: 39 ملم

بارزان: 46 ملم

رواندز: 27.3 ملم

مێرگەسوور: 51 ملم

کۆیە: 40 ملم

سیدەکان: 25.5 ملم

چۆمان: 47.8 ملم

خەلیفان: 19 ملم

نازەنین: 31.3 ملم

بەنداوی گۆمەسپان: 13.2 ملم

بەنداوی دوین: 13.4 ملم

پارێزگای سلێمانی:

سلێمانی: 19.8 ملم

چەمچەماڵ: 17 ملم

دوکان: 38.6 ملم

بازیان: 22 ملم

رانیە: 61.5 ملم

قەڵادزێ: 45 ملم

ماوەت: 34.3 ملم

چوارقورنە: 54.4 ملم

سەرکەپکان: 55.5 ملم

دەربەندیخان: 96.8 ملم

پێنجوێن: 56.4 ملم

ئاخجەلەر: 31 ملم

سەنگاو: 9 ملم

چوارتا: 30 ملم

یاخسەمەر: 50.6 ملم

سەید سادق: 56.2 ملم

بەرزنجە: 44.5 ملم

قەرەداغ: 20.8 ملم

پڕگە: 23.4 ملم

تەکیە: 17 ملم

سیتەک: 18.1 ملم

پارێزگای دهۆک:

دهۆک: 38.1 ملم

زاخۆ: 26.8 ملم

ئاکرێ: 17.2 ملم

بامەڕنی: 56 ملم

مانگێش: 60 ملم

کانێ ماسی: 55 ملم

ئامێدی: 51 ملم

بجیل: 23 ملم

گردەسین: 31 ملم

دینارتە: 40.6 ملم

باتوفە: 46 ملم

سەرسەنگ: 53 ملم

شێخان: 41 ملم

بەردەرەش: 5.7 ملم

دێرەلووک: 84 ملم

باعەدرێ: 40 ملم

قەسڕۆک: 16 ملم

چەمانکێ: 57 ملم

زاویتە: 84 ملم

سێمێل: 36.7 ملم

شێلادزێ: 69 ملم

ناوچەکانی کەرکووک و گەرمیان:

کەلار: 19 ملم

مەیدان: 48.6 ملم

خانەقین: 25.2 ملم

کفری: 6.2 ملم

شوان: 15.6 ملم

تەکیەی جەباری: 17.1 ملم

پارێزگای هەڵەبجە:

هەڵەبجە: 64.6 ملم

تەوێڵە: 58.4 ملم

خورماڵ: 70 ملم

بیارە: 55 ملم

سیروان: 81.2 ملم

 

 
ئیسرا ئەنوەر ,