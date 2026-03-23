بەرپرسێکی داعش و یاریدەدەرەکەی دەستگیرکران

هەواڵگری سەربازیی سوپای عێراق رایگەیاند، لە بۆسەیەکدا بەرپرسێکی داعش و یاریدەرێکیان دەستگیرکردووە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 24ی ئاداری 2026، هەواڵگری سەربازی سوپای عێراق لە راگەیەندراوێکدا دەستگیرکردنی بەرپرسێکی داعش لە پارێزگای ئەنبار بڵاوکردەوە و رایگەیاندووە، هێزی هەواڵگری سەربازیی فیرقەی 10، بە هاوکاریی یەکەی هەواڵگریی فەوجی دووی لیوای 40ی پیادەی سوپا، لە ناوچەی گەرمەی پارێزگای ئەنبار لە بۆسەیەکدا بەرپرسی ناوچەی رەشادی داعش و یاریدەدەرەکەی دەستگیرکردووە.

هەر لە راگەیەندراوەکە دا هاتووە، "ئەو تیرۆریستەی کە دەستگیرکراوە، سێ کوڕی هەبووە لە کاتی شەڕەکانی رزگارکردنی ئەنبار لەلایەن هێزە ئەمنییەکانەوە کوژراون.

هەروەها ئاماژەی بەوەشکردووە، "ئەو تیرۆریستە لەلایەن دەسەڵاتی دادوەرییەوە بە مادەی چوارەمی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر داواکراوە و دوای وەرگرتنی دانپێدانانی دەبرێتە بەردەم دادوەر.