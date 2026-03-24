وەزارەتی پێشمەرگە: 6 پێشمەرگە لە ئەنجامی هێرشێکی مووشەکی بالیستیی ئێرانی شەهید بوون

لە ئەنجامی دوو هێرشی مووشەکی بۆ سەر بارەگایەکی هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری سۆران، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکەی وەزارەتی پێشمەرگە، لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.

وەزارەتی پێشمەرگە بە توندترین شێوە ئەم هێرشە و هەموو هێرشە تیرۆریستییەکانی دیکەی سەر هەرێمی کوردستان شەرمەزار دەکات، دووپاتیشی دەکاتەوە هەموو مافێکیان هەیە بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر دەستدرێژییەک دەکرێتە سەر گەل و خاکەکەیان.

وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوە کرد، بە هیچ جۆرێک چاوەڕوانی ئەوەیان نەدەکرد بەم جۆرە نامەردانە، وەڵامی هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی هەرێمی کوردستان بدرێتەوە، "بەڵام تەمەنی غەدر و ستەم کورتە و ئیرادەی ئاشتیخوازی سەردەکەوێت".

دەقی راگەیەنراوەکەی وەزارەتی پێشمەرگە:

بەرەبەیانی ئەمڕۆ 24/3/2026 لە دوو هێرشی جیاوازدا، بارەگایەکی فیرقەی 7ـی پیادەی دەڤەری 1 و هێزێکی فیرقەی 5ـی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران، لە کردەوەیەکی دوژمنکارانە و بە غەدر و خیانەت و دوور لە هەموو ئاکارێکی مرۆڤایەتی و دراوسێیەتی، بەر هێرشی 6 مووشەکی بالیستیی ئێرانی کەوتن و لە ئەنجامدا 6 پێشمەرگەی قارەمان شەهید و 30 پێشمەرگەی دیکەش بریندار بوون.

لە کاتێکدا بە توندترین شێوە ئەم هێرشە و هەموو هێرشە تیرۆریستییانەی دیکە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان شەرمەزار دەکەین، دووپاتی دەکەینەوە ئێمە هەموو مافێکمان هەیە بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر دەستدرێژییەک دەکرێتە سەر گەل و خاکەکەمان.

بە هیچ جۆرێک چاوەڕوانی ئەوەمان نەدەکرد بەم جۆرە نامەردانە، وەڵامی هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی هەرێمی کوردستان بدرێتەوە؛ بەڵام تەمەنی غەدر و ستەم کورتە و ئیرادەی ئاشتیخوازی سەردەکەوێت.

وێڕای پرسە و سەرەخۆشیمان بۆ بنەماڵە و کەسوکاری شەهیدەکانمان، هیوای چاکبوونەوەی خێراش بۆ بریندارەکانمان دەخوازین. جارێکی دیکەش داوا لە هەموو لایەک دەکەین شەڕ و ئاژاوە لە هەرێمی کوردستان بەدوور بگرن و داواش لە حکوومەتی فیدراڵی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هەموو دۆستانمان دەکەین بەرانبەر ئەم پێشێلکارییانە بێدەنگ نەبن و سنوورێک بۆ ئەم دەستدرێژییە بێباکانە دابنرێت.

وەزارەتی پێشمەرگە

23/3/2026